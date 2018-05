18.05.2018

Freistaat fördert Kultur im Landkreis

430000 Euro fließen an drei Projekte

Der Freistaat Bayern fördert in diesem Jahr Kulturprojekte im Landkreis Neu-Ulm mit rund 430000 Euro aus dem Kulturfonds. Über die Verteilung der Mittel in Höhe von insgesamt rund 7,3 Millionen Euro im Bereich Kunst hat am Mittwoch der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst beraten und der Ausschuss für den Staatshaushalt und Finanzfragen beschlossen.

Gefördert werden in der Region folgende Projekte: die Sonderausstellung der Stadt Weißenhorn zum 300. Geburtstag des Weißenhorner Barockmalers Franz Martin Kuen (31000 Euro), der Neubau der Sitztribüne der Freilichtbühne der Schwabenbühne in Illertissen (5000 Euro) sowie Umbau und Sanierung des Edwin-Scharff-Museums Neu-Ulm (393800 Euro). Landtagsabgeordnete Beate Merk begrüßte die Unterstützung: „Rund 430000 Euro für die Kultur sind ein wichtiger Baustein für das kulturelle Leben unserer Region“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insgesamt 161 Kulturprojekte in ganz Bayern werden in diesem Jahr gefördert. (az)

