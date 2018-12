30.11.2018

Freudenegg: An welche Stelle soll der neue Deich?

Bei Freudenegg muss der Hochwasserschutz mit einem Deich dringend erneuert werden – doch Auwald und Fledermäuse würden darunter leiden.

Von Carolin Lindner

Ein angemessener Hochwasserschutz und gleichzeitig Auwald-Bäume erhalten: Eine optimale Lösung für beides ist wohl nicht möglich. Das wurde bei einem Fachgespräch am Landratsamt Neu-Ulm klar. Experten aus den Bereichen Umwelt, Wasserwirtschaftsamt, Landratsamt und Projektplanern versuchten dort, den besten Kompromiss zu finden.

Die Ausgangslage: Unbestritten ist, dass bei Freudenegg ein neuer Deich hin muss. Der bestehende sei „uralt“, sagte Peter Dieling, der am Landratsamt den Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sicherheit leitet. Er moderierte die Erörterung zu dem Thema, denn am Ende muss die Neu-Ulmer Behörde entscheiden, wie und wo der Deich verlaufen soll. Dieser sei schon zwei Mal gefährdet gewesen, 2005 sei das Wasser über den Freudenegger See bis in den Illerkanal gelaufen. Die Gefahr: Der Illerkanal läuft über oder bricht und das Wasser fließt bis nach Ludwigsfeld oder auf die angrenzende B28. Andererseits sei der massive Eingriff in den Auwald sehr schade. „Doch der bestehende Deich ist nicht sicher“, sagte Dieling. Deswegen wird er saniert und stückweise neu errichtet. Nur wo?

Auf Vorschlag des Planungsbüros Obermeyer aus München verläuft der Deich entlang der westlichen Seite des Illerkanals. Dadurch durchschneide er nicht das angrenzende Auwald-Gebiet, sagte Planerin Andrea Wolf-Jobst. Der neue Hochwasserschutz führt demnach von Freudenegg Richtung Süden, teilweise als Mauer, teilweise nur als modelliertes Gelände. Die Kosten liegen bei circa 2,5 Millionen Euro, davon trägt der Freistaat den Großteil, doch auch die Stadt Senden beteiligt sich.

Bäume müssten für den Deich gefällt werden

Um die Planungen zu realisieren, müssten jedoch einige Bäume entlang des Kanals weichen. Das passt Umweltschützern gar nicht. Bernd Kurus-Nägele vom örtlichen Bund Naturschutz lehnte die Planung ab. Der Grund: Auf 1,3 Hektar werde eingegriffen, dadurch seien 30 bis 40 Altbäume betroffen, die schon seit 80 bis 140 Jahren dort wachsen – und nun weichen müssten. Außerdem sei das Gebiet der Lebensraum seltener Fledermausarten, wie etwa der Mopsfledermaus. „Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte Kurus-Nägele. Gleichzeitig stellte er klar, dass die Naturschützer keine Gegner des Hochwasserschutzes seien und stellte eine mögliche Alternative vor: Der Deich solle an einigen Stellen nicht direkt entlang des Illerkanals gebaut werden. Denn Kurus-Nägele hat einige besonders wertvolle Bäume ausgemacht, die am Wasser wachsen. An diesen Stellen könnte der Deich einen Schwenk nach innen machen, so der Naturschützer. Ein Stück weiter nach Westen liege der Deich dann zwar auch im Auwald und einige Bäume müssten weg – doch diese seien jünger und auch für die Fledermausarten nicht so wichtig wie die am Ufer. Im anderen Fall wäre es „ein massiver Eingriff, ein Drittel der wichtigsten Biotop-Bäume zu verlieren“, betonte Kurus-Nägele.

Diese Variante werde geprüft, sicherte Gunther Wölfle vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zu. Einige anwesende Experten gaben zu bedenken, dass auf die Weise eine größere Fläche des Waldes abgeholzt werden müsse. Zudem werde der Auwald danach zweigeteilt, was nicht gut für die Umwelt sei.

Als Ersatz für die Bäume, die zugunsten des Hochwasserschutzes weichen müssten, soll es Ausgleiche in anderen Landkreisen geben. Martin Kuhlmann von Ifuplan, einem Institut für Umweltplanung, erklärte, dass zudem im nördlichen Bereich ein neuer Hartholz-Auwald angesiedelt werden soll. Man habe die Baumfällungen möglichst gering gehalten. Für die Fledermäuse sollen zusätzliche Nistkästen aufgehängt werden. Zudem ist geplant, die gefällten Höhlenbäume, in denen die Tiere nisten, als Totholz in den Auwald zu integrieren, was gut funktionieren könne. Kurus-Nägele war sich dessen nicht sicher, denn „Fledermäuse sind sehr standorttreu“.

Festgemacht wurde, dass einzelne, teilweise über 100 Jahre alte Bäume am Rand der Baustelle besonders geschützt werden. Da der Wunsch nach regionalen Ausgleichsflächen aufkam, wollen die Fachleute im Wasserwirtschaftsamt zudem versuchen, das Ufer des Freudenegger Sees zu renaturieren.

