vor 33 Min.

Friedenspflicht beendet: Warnstreik bei Evobus in Neu-Ulm

Auch bei Evobus wurde gestreikt. Nach Ende der Friedenspflicht am 1. März um 24 Uhr, wurden die Beschäftigten in fünf Betrieben zum Warnstreik aufgerufen.

"Die Warnstreiks sind eröffnet, wir wollen unsere Zukunft sichern und zwar jetzt", skandiert die Gewerkschaft IG Metall. Bei Evobus in Neu-Ulm wird gestreikt.

Nach Ende der Friedenspflicht am 1. März um 24 Uhr, wurden die Beschäftigten in fünf Betrieben der Region zum Warnstreik aufgerufen: Die Beschäftigten von Cooper Standard Automotive in Schelklingen, das Werk 4 von Evobus in Neu-Ulm und die Biberacher Standorte der Albert Handtmann Gruppe (Albert Handtmann Metallgusswerk, Albert Handtmann Elteka sowie Albert Handtmann Systemtechnik) legten die Arbeit, in Form eines Frühschlusses, nieder.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln beteiligten sich nach Angaben der IG Metall rund 1.060 Beschäftigte aus der Region Ulm/Alb-Donau/Biberach, an diesem ersten Warnstreiktag. "Die Warnstreiks sind eröffnet, wir wollen unsere Zukunft sichern und zwar jetzt", sagt Michael Reisch von der IG Metall.

Keinerlei Verständnis für Streiks bei Evobus in Neu-Ulm

In den bislang erfolglosen Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Südwesten will die IG Metall die Arbeitgeber zum Einlenken zwingen. "Das war ein gelungener Auftakt, der die Arbeitgeber den Unmut der Beschäftigten spüren lässt", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger. Die Arbeitgeber hingegen zeigten "keinerlei Verständnis" für die Warnstreiks.

"Jetzt bekommt Südwestmetall die Quittung für den Stillstand am Verhandlungstisch", sagte Zitzelsberger am Dienstag. Drei Verhandlungsrunden seit Mitte Dezember haben bislang keine Annäherung gebracht.

Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest partiellen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Südwestmetall lehnt das ab und fordert stattdessen, tarifliche Sonderleistungen zu kürzen.

Der Arbeitgeberverband verwies auf Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, von denen nicht wenige um ihren Arbeitsplatz fürchteten, und die Menschen in direkt vom Lockdown betroffenen Branchen, die arbeiten wollten, aber nicht dürften. (AZ/dpa)

