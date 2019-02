26.02.2019

Frühling der Autoren in der Pyramide

Stadtbibliothek Ulm veranstaltet Lesungen

Der Lenz ist dieses Jahr früh dran – auch in der Ulmer Stadtbibliothek. Bereits diese Woche beginnt das Frühjahrsprogramm in der Glaspyramide am Marktplatz: Am Donnerstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr feiert die Bibliotheksgesellschaft Ulm ihr 25-jähriges Bestehen. Unterstützt wird sie dabei von der Kabarettistin Marlies Blume, aber auch von Kulturbürgermeisterin Iris Mann, ihrem Vorvorgänger Götz Hartung und Alt-OB Ivo Gönner, die ihre Lieblings-Lesestücke mitbringen. Musik kommt vom Jazz-Duo Isolde Werner und Manfred Junker. Der Eintritt ist frei.

Danach geht es erst im richtigen Frühjahr weiter – mit einem Krimi. Am Dienstag, 2. April, um 19.30 Uhr stellt Helmut Gotschy seinen neuen Roman „Tod im Drachenzuber“ vor. In diesem wird ein Mord an einem Musiker auf dem Mittelalterspektakel im Wiblinger Klosterhof aufgeklärt. Diana Jung ergänzt das Programm mit Dudelsack und Drehleier. Gotschy war früher selbst Drehleierbauer.

Um sogenannte Trolle im Internet geht es am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr bei einer Lesung mit dem Autor Michal Hvorecky. In dessen Roman „Troll“ erzählt er von Fake News, Europa und nichts geringerem als der Demokratie. Zwei Freunde beschließen, das System von innen heraus zu stören und geraten selbst in die Unkontrollierbarkeit der Netzwelt und an die Grenzen ihres gegenseitigen Vertrauens. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der „Literaturwoche Donau“ gastiert dann Inger-Maria Mahlke am Dienstag, 30. April, um 19.30 Uhr in der Bibliothek. In ihrem mit dem Deutschen Buchpreis 2018 ausgezeichneten Buch „Archipel“ führt die Autorin rückwärts durch ein Jahrhundert voller Umbrüche und Verwerfungen, großer Erwartungen und kleiner Siege.

Zum Abschluss des Frühjahrsprogramms kommt dann anlässlich des Internationalen Fests in Ulm die Autorin und Literaturkritikerin („Das literarische Quartett“) Thea Dorn. Am Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr liest sie aus ihrem aktuellen Buch „Deutsch, nicht dumpf“ und spricht mit Dramaturgin Nilufar K. Münzing vom Theater Ulm über Patriotismus, humanistische Bildung und die Zukunft Europas. Der Eintritt ist frei. (az)

Themen Folgen