Frust und Freude nach dem Nuxit-Aus

Plus Während die Gegner über den Beschluss des Innenministeriums jubeln, ist die Enttäuschung im Neu-Ulmer Rathaus groß. Doch möglicherweise gibt es noch ein Nachspiel

Frust und Enttäuschung im Neu-Ulmer Rathaus, Freude bei den Nuxit-Gegnern: Das ist die Stimmungslage nach der Entscheidung des bayerischen Innenministeriums, den Antrag der Stadt Neu-Ulm auf Erklärung der Kreisfreiheit abzulehnen. Der Stadt bleibt jetzt noch die Möglichkeit, gegen den Beschluss aus München vorzugehen – zumindest theoretisch.

Wie die Bürgerinitiative „Landkreis? Ja bitte“ ist auch die Charmeoffensive „Nur gemeinsam“ erleichtert, dass das Thema Nuxit vom Tisch ist. Der Einsatz habe sich gelohnt, sagte Ulrich Hoffmann vom Sprecherkreis. Nun gelte es nach vorne zu schauen, und das Miteinander in diesem erfolgreichen Landkreis Neu-Ulm weiter zu vertiefen und zu gestalten. „Es darf nun keine Verlierer geben, denn alle haben gewonnen: sowohl der Kreis, wie auch die Stadt – vor allem aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die deutlich für den Zusammenhalt des Kreises eingetreten sind“, so Hoffmann. „Es ist gut, dass zusammenbleibt, was zusammengehört.“

Pro-Nuxit-Fraktionen sind frustriert

Mit Unverständnis haben dagegen die Fraktionen von CSU, Pro Neu-Ulm und Grünen im Neu-Ulmer Stadtrat auf die Entscheidung des Innenministeriums reagiert. „Dieses ist ein schlechter Tag für die Stadt Neu-Ulm und für den Landkreis“, so Zweite Bürgermeisterin Antje Esser (PRO). „Mit dieser Entscheidung wird die Region insgesamt geschwächt“, ist der CSU-Fraktionsvorsitzende Hannes Stingl überzeugt. „Auf Dauer wird man sich dem Wachstum der Stadt Neu-Ulm und den damit wachsenden Anforderungen nicht entgegenstellen können“, sagte Mechtild Destruelle (Grüne) in einer gemeinsamen Erklärung. Die Stellungnahme des Ministeriums sei dünn. Eine echte Begründung liege noch nicht vor. „Nach den uns bis jetzt vorliegenden Informationen müssen wir davon ausgehen, dass das Staatsministerium den gesamten Vorgang nie ernsthaft geprüft hat“, schreiben die Fraktionen. „Es ist eine politische Entscheidung, um vor der anstehenden Kommunalwahl keine weiteren Diskussionen zuzulassen.“ Die Kreisfreiheit sei nur aufgeschoben, davon sind alle drei Fraktionen überzeugt. „Auf Dauer wird man die Entwicklung der Stadt nicht ignorieren können“, erklären die Politiker. Die Fraktionen kündigten an, zu prüfen, ob und welche Möglichkeiten bestehen, das Projekt Kreisfreiheit weiter zu verfolgen.

Kaum Chance für Klage gegen Nuxit-Entscheidung

Wie das Innenministerium auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wäre gegen die Nuxit-Entscheidung eine Verpflichtungsklage zum Verwaltungsgericht statthaft. „Da es aber keinen Anspruch der Stadt Neu-Ulm auf Erlass einer Rechtsverordnung, mit der die Kreisfreiheit verliehen wird, gibt, wäre eine solche Klage kaum aussichtsreich“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung hatte bis gestern Nachmittag noch keine schriftliche Stellungnahme aus München vorliegen, so Daniela Reuther, die Referentin des Oberbürgermeisters. Gerold Noerenberg selbst ist gerade bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Dortmund.

Die Industrie- und Handelskammer forderte Stadt und Landkreis Neu-Ulm auf, nun wieder gemeinsam an der Zukunft der Region zu arbeiten. „Jetzt ist die Zeit für einen konstruktiven Neustart“, sagte Gerd Stiefel, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Neu-Ulm. Es gelte, die teils heftigen Diskussionen hinter sich zu lassen und eine bürger- und firmennahe Verwaltung aufzubauen, die auch digital funktioniert, erklärte IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar. „Die Zukunft gehört Kooperationen. Bürger und Firmen erwarten Lösungen auf der Höhe der Zeit und die kann man nur zusammen entwickeln.“ Als Beispiel nennt er den öffentlichen Nahverkehr.

Nuxit hätte nur Nachteile gebracht

Der Pfaffenhofer Bürgermeister Josef Walz, Vorsitzender des Gemeindetages im Kreis sagt klar: „Mir behagt die Entscheidung schon.“ Der Innenminister sei den Argumenten der Kommunen gefolgt, etwa dem, dass der Nuxit keinen Vorteil für die Bürger bringe, sondern eher Nachteile, wie etwa eine Erhöhung der Kreisumlage, um den Restlandkreis nach dem Wegfall von Neu-Ulm zu finanzieren.

„Es gibt keinen Grund zum Feiern oder Enttäuschtsein“, sagte der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Patrick Steiner-Hirth. „Gegner und Befürworter der Kreisfreiheit müssen sich fragen lassen, wie diese Diskussion teils so unsachlich eskalieren konnte.“ Es müsse eine Mahnung an alle Kommunalpolitiker sein, „dass wir uns mehr Mühe geben müssen, Politik zu erklären und die Menschen mitzunehmen.“

Von Anfang an gegen die Kreisfreiheit waren die Freien Wähler, bei denen es auch keinerlei Spaltung in Pro-Nuxit-Stadtratsfraktion und Kontra-Nuxit-Kreistagsfraktion gab wie bei den andern Parteien. FW-Kreisrat Kurt Baiker, ist dementsprechend froh über das Nein aus München. Durch die zwei Jahre dauernde Diskussion sei ein funktionierender Kreis vorübergehend zum Stillstand gekommen. Sein Fraktionskollege Jürgen Bischof, Initiator der Landkreis-Initiative „NUr gemeinsam“, befindet sich im Feier-Modus: „Wir müssen unbedingt ein Fest organisieren“, findet er. Das könne getrost der Kreis auf die Beine stellen, „aus Freude darüber, dass das 150 Jahre junge Neu-Ulm ein Teil von ihm bleibt“.