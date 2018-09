05:00 Uhr

Führungswechsel bei den unabhängigen Wählern

Nach 36 Jahren an der Spitze der WÜW stellt Gründungsmitglied Werner Weiss sein Amt zur Verfügung. Der neue Vorsitzende sitzt auch im Stadtrat.

Von Roland Furthmair

Die Weißenhorner Überparteilichen Wähler, kurz WÜW, haben einen neuen Vorsitzenden. Nach 36 Jahren an der Spitze stellte Gründungsmitglied Werner Weiss bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend sein Amt zur Verfügung. „Ich habe meinen Abschied frühzeitig angekündigt, habe sechs Wahlen vorbereitet und unsere Partei war stets mit mindestens vier Wahlträgern vertreten“, zog der 70-Jährige zufrieden Bilanz. Zum Abschied erhielt er viel Lob und ein Präsent.

Bei einer Enthaltung wählten die Mitglieder Peter Niesner zum neuen Vorsitzenden. Zusammen mit Werner Weiss, Jutta Kempter, Johannes Amann und Bernhard Jüstel vertritt er die WÜW auch im Weißenhorner Stadtrat. Insgesamt 43 Mitglieder zählt der Verein derzeit.

Neben den Neuwahlen stand bei der Versammlung ein Bericht von Bürgermeister Wolfgang Fendt im Vordergrund. Zudem nutzten sowohl der Freie-Wähler-Landtagskandidat Wolfgang Schrapp als auch Bezirkstagskandidat Dieter Wegerer die Möglichkeit, sich den knapp zwei Dutzend Anwesenden vor dem Wahltermin noch vorzustellen.

Bürgermeister informiert über aktuelle Stadtpolitik

In seinen Ausführungen über die aktuelle Stadtpolitik sprach der Weißenhorner Rathauschef einige Themen an, die für viele Bürger in der Fuggerstadt von Belang sind. So sei wegen zu hoher Verkehrsbelastung ein Lärmaktionsplan für die Stadt bereits in Auftrag gegeben, berichtete Fendt. Ferner habe die Stadt das ehemalige Gasthaus Lamm am Hauptplatz angemietet. Es soll künftig bekanntlich als Haus der Vereine dienen. Bislang nutzen zahlreiche Vereine das alte Rathaus.

Bei den Finanzen komme die Stadt trotz des Ausfalls von 8,4 Millionen Gewerbesteuer und einer Kreisumlage von fast 11 Millionen Euro ohne Kredite aus, sagte Fendt. (Lesen Sie dazu: Weißenhorn muss tief in den Sparstrumpf greifen ) „Unterm Strich sind wir schuldenfrei.“ Geduld sei angesagt beim Ausbau der Fernwärme. Bei der Erweiterung beziehungsweise der Sanierung des Heimatmuseums sei eine Entscheidung gefallen und um den Erhalt der Stiftungsklinik brauche man sich keine Sorgen zu machen, fügte er hinzu. Dem zuletzt vernachlässigten sozialen Wohnungsbau werde mit dem Bau von entsprechenden Wohnungen im Eschach nachgekommen. Auf die Frage zu seiner Zukunft bekannte sich der Bürgermeister eindeutig zu der Fuggerstadt: „Ich kenne keine andere Stadt, die mir auch nur halb so gut gefällt wie Weißenhorn. Hier möchte ich bleiben. Entweder ich gewinne oder ich verliere“, deutete er mit Blick auf die nächste Wahl an.

Die weiteren Wahlen bei der Mitgliederversammlung erbrachten bei jeweils einer Enthaltung folgendes Ergebnis: Jürgen Bischof, der Vorsitzende des TSV Weißenhorn, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden hinter Peter Niesner gewählt. Schriftführer ist Wilhelm Pilger, Kassenwartin Renate Halusa, Bernhard Jüstel fungiert als Pressereferent. Als Kassenprüfer sind Udo Schramm und Werner Weiss tätig, als Beisitzer Matthias Kunze, Monika Dangel, Rainer Wolf und Christian Saviane.

