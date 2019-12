vor 21 Min.

Fünf Männer geben Schüsse aus fahrendem Auto ab

Nach Schüssen mit einer Schreckschusswaffe aus einem fahrenden Auto ermittelt jetzt die Polizei Ulm. Denn alle fünf Männer, die im Auto saßen, gaben die Tat zu.

Wer war der Schütze? Das will die Polizei nach einem Vorfall am vergangenen Samstag ermitteln, den die Beamten als „nicht witzigen Scherz“ bezeichnen: Kurz vor Mitternacht ist dem Bericht der Polizei zufolge mit einer Schreckschusswaffe in der Ulmer Frauenstraße aus einem fahrendem Auto geschossen worden. Kurz nach den Schüssen kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte dieses Auto.

Die Beamten berichten, dass fünf Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren in dem Wagen saßen. Während der Kontrolle entdeckten die Beamten in der Mittelkonsole mehrere Platzpatronen. Auch auf der Suche nach der Waffe wurden sie fündig: Unter dem Beifahrersitz lag eine Schreckschusswaffe.

Wer hat wirklich mit der Schreckschusswaffe geschossen?

Zur Überraschung der Polizei gaben alle fünf Männer zu, mit der Waffe geschossen zu haben. Da keiner die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis zum Führen der Pistole hatte, müssen sich die fünf jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Zudem ermittelt die Polizei wegen der verbotenen Schüsse.

Ein ähnlicher Vorfall hat sich am gleichen Abend in Giengen im Landkreis Heidenheim ereignet, wo ein Fußgänger auf das Auto einer 25-Jährigen feuerte. (az)

