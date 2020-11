vor 18 Min.

Für Frieden und Freundschaft: Soldaten- und Veteranenverein Aufheim wird 100

Plus Der Soldaten- und Veteranenverein Aufheim feiert Jubiläum. Der Treffpunkt ist noch derselbe wie vor 100 Jahren und auch eine wichtige Botschaft hat sich bis heute nicht verändert

Von Angela Häusler

Wie jedes Jahr haben sich die Aufheimer Soldaten und Veteranen auf ihre Mitwirkung an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag vorbereitet. Doch bei der kleinen Zusammenkunft am Samstag erinnern sich die Vereinsmitglieder nicht nur an gefallene Soldaten aus dem Ort, sondern auch an die Gründung ihres Vereins vor 100 Jahren.

Die Arbeit der Soldaten- und Veteranenvereine sei heute noch sehr wichtig, „weil Kriege nicht nur dem Gestern angehören, sondern wieder zum politischen Mittel zur Durchsetzung bestimmter Ziele geworden sind“, so begründet Anton Müller, Kassierer und Schriftführer des Soldaten- und Veteranenvereins Aufheim, das Engagement. Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Vertreibung wollen die derzeit 33 Mitglieder weiterhin pflegen.

Treffpunkt heute wie vor 100 Jahren: die Gaststätte Adler in Aufheim

Ins Leben gerufen wurde der Verein vor ziemlich genau 100 Jahren, am 20. November 1920. „Es waren Männer die sich nach dem Ersten Weltkrieg Gedanken machten, der Nachfolgegeneration aufzuzeigen, was Kameradschaftspflege bedeutet“, so Müller über die Gründung.

27 Mitglieder hatte der Verein damals, Treffpunkt war und blieb die Aufheimer Gaststätte Adler. Die Mitglieder bemühten sich in den ersten Jahren um Kranke und Schwache, organisierten Veranstaltungen, gemeinsame Ausflüge und Besuche bei anderen Vereinen. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs und während der ersten Nachkriegsjahre ruhte die Vereinsarbeit. Doch 1953 wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Die Anzahl der Mitglieder wuchs rasch auf mehr als 50 an, die regelmäßig ihre Treffen abhielten, unter anderem zum Kegeln und Schießen. Vorträge etwa über Kriegsgräberpflege oder die Teilnahme an Kriegerwallfahrten und am Volkstrauertag gehörten für die Aufheimer zum Jahresprogramm. Bis heute liege es den Soldaten- und Veteranen am Herzen, die Menschen miteinander zu verbinden und ins Gespräch zu bringen, erklärt Müller. Mit nachhaltiger Wirkung geschah das bei einem Besuch einiger Vereinsmitglieder am Hartmannsweilerkopf im Elsass, wo während des Ersten Weltkriegs Deutsche und Franzosen schwere Kämpfe ausgetragen hatten, die rund 30.000 Soldaten das Leben kosteten. Bei der Vereinsfahrt entstand die Idee eines Austauschs mit der dortigen Gemeinde Uffholtz.

Gedenkfeier zum Volkstrauertag an der Aufheimer Kirche

Aus gegenseitigen Besuchen auf privater und Vereinsbasis entwickelte sich eine Freundschaft. Beide Orte besiegelten ihre Partnerschaft schließlich im Jahr 1978 mit einem offiziellen Verbrüderungsvertrag. „Ein beeindruckender und bewegender Höhepunkt für unseren Verein“, so Müller.

Mehr Zuwachs bekamen die Aufheimer Veteranen Mitte der 80er Jahre, und in dieser Zeit strengten sie sich außerdem an, das Geld für die Reparatur ihrer historischen Fahne aufzutreiben. Die nämlich war im ehemaligen Spritzenhaus gelagert und erlitt nach einem dortigen Brand Schäden durch das Löschwasser. Durch Haussammlungen brachten die Mitglieder genug Spenden auf, um rechtzeitig zum 65-jährigen Jubiläum des Vereins die Fahne wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen.

Bis heute sind die Soldaten- und Veteranen im Ortsteil aktiv, gestalten unter anderem das Ehrenmal für die Gefallenen, halten Feiern und Ehrungen für die Mitglieder ab und beteiligen sich am kulturellen Leben. „Wir sind im Dorf dabei“, erzählt Müller, trotz des hohen Durchschnittsalters der Mitglieder sei der Verein noch rege. Heuer muss die jährliche Weihnachtsfeier entfallen, „das wird natürlich einigen fehlen“, so Müller. Für 2021 aber gibt es schon ein Vorhaben: Das Kriegerdenkmal an der Kirche St. Johannes Baptist soll hergerichtet und gepflastert werden, dafür sammelt der Verein Spenden.

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet an der Aufheimer Kirche am Samstag, 14. November im Anschluss an den Gottesdienst statt, der um 18 Uhr beginnt.

