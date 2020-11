06:00 Uhr

Für besseres Raumklima: Senden schafft CO2-Sensoren für Schulen und Kitas an

Plus Gute Nachricht für Schüler in der Corona-Zeit: Die Geräte zeigen an, wann gelüftet werden muss. Warum dagegen keine Luftreiniger in Sendener Klassenzimmer kommen.

Von Carolin Lindner

Schüler sitzen mit Jacke an ihrem Platz im Klassenzimmer, um die Beine haben sie eine Decke gehüllt und sich eine Mütze auf den Kopf gezogen: Dieses Bild wird es in den Schulen in diesem Winter wohl öfter geben – und das nicht, weil reihenweise die Heizungen ausfallen, sondern weil regelmäßig gelüftet werden muss, um die Virenlast und damit die Corona-Ansteckungsgefahr in Innenräumen zu verringern.

Der Freistaat Bayern geht davon aus, dass eine gute Durchlüftung der Räume über das Fenster ausreicht, um die Aerosole zu entfernen und damit die Ansteckungsgefahr durch Covid-19 zu senken. Deswegen fördert Bayern mit 50 Millionen Euro Geräte, die den Luftaustausch erleichtern: CO2-Sensoren und zum Teil Luftreinigungsgeräte.

Senden hat vor einigen Wochen CO2-Sensoren bestellt, nächste Woche sollen die Geräte planmäßig geliefert werden. Ob sie wirklich zu diesem Termin kommen, ist noch ungewiss, es herrsche bundesweit eine extrem hohe Nachfrage.

Geschäftsbereichsleiter Walter Gentner stellte in der Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses die Überlegungen der Verwaltung zu diesem Thema vor. Die Stadt hat 170 CO2-Sensoren bestellt, davon soll je einer in jedes Klassen- und Lehrerzimmer sowie in Kindergarten-Gruppenräume, Turnhallen und andere Fachräume. CO2-Sensoren messen durchgehend die CO2-Konzentration in der Luft und zeigen an, wann und wie lange gelüftet werden muss. Damit geben sie laut Verwaltung eine fundierte Einschätzung auf die teilweise vorherrschende Unsicherheit, wie oft das Fenster offen stehen muss. Die Sensoren kosten rund 17.500 Euro, davon werden circa 9000 Euro vom Freistaat übernommen.

Die Luftreiniger filtern Aerosole aus der Luft

Luftreinigungsgeräte werden vom Freistaat gefördert, wenn die Räume nicht ausreichend über Fenster gelüftet werden können. Das treffe in Senden jedoch kaum zu, so Gentner. Für die wenigen betroffenen Räume sollen Luftreinigungsgeräte angeschafft werden, für alle anderen aber nicht. Die Geräte sind mit einem Hepa-Filter ausgestattet: Sie saugen die Luft an, die Aerosole bleiben im Filter hängen. Für einen Raum der Größe eines Klassenzimmers bedarf es jedoch eines leistungsstarken Geräts, das zudem leise arbeitet, um die Konzentration nicht zu stören. Würde Senden alle Räume damit ausstatten, kämen Kosten in Höhe von rund 600.000 Euro auf die Stadt zu. Ein Problem für die klamme Stadtkasse. Zudem, so Gentner, müsse auch trotz der Luftreiniger über das offene Fenster gelüftet werden, um die CO2-Konzentration zu senken.

"Was ist in Senden wichtiger: Geld oder Gesundheit?"

Die Räte gingen am Ende einstimmig den Weg mit, auch wenn sie zuvor rege diskutierten. Rainer Strobl (CSU) war der Auffassung, dass um die Luftreiniger ein zu großer Hype gemacht wird. „Ich habe kein Verständnis für die Sorge vor dem Lüften, wenn gleichzeitig viele Eltern ihre Kinder ganzjährig in den Waldkindergarten schicken“, sagte er. Dietmar Roschkar (BISS) war anderer Meinung. Seine Tochter sei erkältet, obwohl sie mit Jacke und Decke im Klassenzimmer sitze. „Was ist uns wichtiger: Geldbeutel oder Gesundheit?“, fragte er. „Wären die Eltern dann auch bereit, das Gerät selbst zu bezahlen?“, erwiderte Strobl.

Gentner betonte, man schütze die Kinder durch Luftaustausch – egal ob das durch Reiniger oder Lüften sei. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf versicherte, man verstehe die Sorge der Eltern. „Aber wir reden über eine halbe Million, die wir irgendwo im Bildungsbereich wieder einsparen müssen, denn wir haben das Geld nicht übrig.“ Den CO2-Sensor und damit die Messung der Raumluftqualität dürfe man nicht unterschätzen, vielleicht zeige dieser auch, dass gar nicht so oft gelüftet werden müsse.

