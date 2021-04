Für die Pfaffenhofener gibt es bald ein Elektroauto

Plus Bald können sich Pfaffenhofens Bürger ein Elektroauto ausleihen, es wird von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm gestellt. Wie das Angebot genutzt werden kann.

Mit einem Elektroauto von "swu2go", dem E-Carsharing-Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), haben die Bürger Pfaffenhofens bald die Möglichkeit, umweltfreundlich die Region zu erkunden. Auch längere Reisen sind möglich. Das Angebot soll eine Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln und dem eigenen Auto sein. Um das Angebot nutzen zu können, müssen Pfaffenhofener sich anmelden.

Schon im Dezember des vergangenen Jahres wurde das Thema im Gemeinderat besprochen, und die Verwaltung war beauftragt worden, verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen. Obwohl auch die Lechwerke (LEW), die bereits zwei Ladesäulen für E-Autos auf dem Parkplatz beim Pfaffenhofener Rathaus aufgestellt haben, Interesse bekundet hatten, entschied sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für das Angebot der SWU.

"swu2go": Ein E-Carsharing-Angebot in Ulm und um Ulm herum

Deren Konzept "swu2go" sei bereits in der Doppelstadt und um sie herum verbreitet, erläuterte ein Vertreter der SWU den Gemeinderäten. Bis zum Ende des Jahrs 2021 plane man, dass 50 "swu2go"-Fahrzeuge im Ulmer Umland zur Verfügung stehen. Im Laufe des nächsten halben Jahres soll auch eines dieser Elektroautos beim Pfaffenhofener Rathaus stehen.

Um das Fahrzeug nutzen zu können, müssen sich die Pfaffenhofener im Rathaus registrieren. Dann können sie das Auto flexibel per App, über das Internet oder telefonisch buchen. Bei der Buchung muss der Nutzer angeben, wie lange er das Fahrzeug benötigt. Mithilfe eines speziellen Siegels, das bei der Registrierung auf den Führerschein geklebt wird, kann das Elektroauto im gebuchten Zeitraum geöffnet und genutzt werden. Wenn die Zeit abgelaufen ist, muss es wieder an seinen Platz beim Pfaffenhofener Rathaus gebracht werden.

Pfaffenhofen mit Elektroauto für 2,50 Euro die Stunde und 25 Euro am Tag

Zwischen den einzelnen Buchungen ist immer eine Stunde Puffer eingeplant, um das Fahrzeug zu laden und damit ein Mitarbeiter der SWU den Innenraum reinigen kann. Sollte das Elektroauto für eine Woche oder länger gebucht werden, stellt die SWU in diesem Fall ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung, damit die Pfaffenhofener nicht auf das Angebot verzichten müssen. Wenn es Probleme gibt, nimmt sich die 24-Stunden-Hotline der SWU dieser an.

Das Auto kann stundenweise oder für ganze Tage gebucht werden. Pro Stunde zahlt man eine Pauschale von 2,50 Euro, für einen Tag 25 Euro. Jeder gefahrene Kilometer kostet zusätzlich zehn Cent. Abgerechnet wird allerdings nur die Zeit, in der das Fahrzeug auch verwendet wird. Wenn ein Nutzer das Auto vor Ablauf der gebuchten Zeit zurückbringt, muss er auch weniger zahlen. Dass für Buchungen per Telefon und das Zuschicken der Rechnung per Post zusätzliche Kosten anfallen, kritisierte Michael Pintleger von den Freien Wählern. Er sehe darin vor allem ein Problem für Ältere, die nicht über ein Smartphone oder über einen Computer verfügen.

E-Autos sind auch in anderen Orten nutzbar

Damit auch bei weiten Reisen dem E-Auto im Ausland nicht der Saft ausgeht, ist "swu2go" Teil eines europaweiten Ladenetzes. Zusätzlich können alle Nutzer von "swu2go" auch in anderen Städten Elektroautos nutzen. Über die App und das Online-Portal können die Fahrzeuge anderer E-Carsharing-Anbieter genauso gebucht werden wie die der SWU.

Die Gemeinde kostet die Einrichtung des Services 12.000 Euro. Dafür steht das Elektroauto den Bürgern für drei Jahre zur Verfügung. Allerdings muss die Marktgemeinde Pfaffenhofen einen monatlichen Mindestumsatz von 750 Euro garantieren. Das heißt, die Gemeinde muss den Restbetrag ausgleichen, wenn das E-Auto nicht oft genug genutzt wird, um diesen Betrag zu erwirtschaften.

Lesen sie dazu auch: