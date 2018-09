17.09.2018

Für diesen Straßer geht’s hoch hinaus

Klaus Ernst aus Straß ist Europameister im Modellflug. Der 67-Jährige steckt viel Herzblut und Konzentration in sein Hobby, auf das er durch Zufall kam.

Die große Leidenschaft zum Flugzeug-Modellbau hat sich für Klaus Ernst aus Straß ausbezahlt, denn der 67-jährige Rentner hat vor Kurzem zum dritten Mal den Europa-Star-Cup gewonnen, einen internationalen Wettbewerb in Europa, ausgetragen vom Deutschen Aero Club (DAEC). Mit seinem Modell Jodel DR400 konnte er sich in Bad Wörishofen durchsetzen. Bei den Scale-Modellen handelt es sich um originale Nachbauten von manntragenden Flugzeugen. Ernst fand das Flugzeug, mit dem er zum zweiten Mal bei den Meisterschaften angetreten ist, in Weißenhorn. Bis ins kleinste Detail hat er den Flieger nachgebaut – und dieser wurde durch die Perfektion zum „Siegerflieger“ bei den Europameisterschaften.

Derzeit baut Ernst bereits sein nächstes Modell für die Wettbewerbe im kommenden Jahr. „Jetzt heißt es, den Titel zu verteidigen“, sagt der 67-Jährige und lacht. Der Straßer kam durch einen Zufall zum Modellbau: Ein Bekannter von ihm hat 1973 sein Modellflugzeug während eines Fluges verloren und bat Ernst um Hilfe bei der Suche. Dabei fand dieser Gefallen an dem außergewöhnlichen Hobby – und zehn Jahre später gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Modellflugvereins MFC-Roth. Aus einer Interessengemeinschaft wurde ein eingetragener Verein, der sich unter den Modellbauern schon bald einen renommierten Namen machte.

Klaus Ernst investiert in sein Hobby neben sehr viel Zeit auch eine Menge Konzentration, Leidenschaft und vor allem Herzblut. „Ich bin ein Wettbewerbs-Flieger“, beschreibt er sich selbst. Neben den vielen nationalen und internationalen Wettbewerben ist er auch international lizenzierter Punkterichter. „Wenn ich irgendwann einmal mit dem Modellbau aufhören muss, dann kann ich als Punkterichter meinem Hobby nachgehen.“

Die Fertigstellung eines Flugzeugs dauert fast zwei Jahre

In seinem Keller fertigt der 67-Jährige nach Fotos detailgetreue Skizzen an und baut das Flugzeug ganz in Eigenleistung aus Holz – bis zur Fertigstellung vergehen etwa zwei Jahre. „Bei dieser Arbeit kann ich völlig abschalten. Es ist zu einem Teil in meinem Leben geworden“, erzählt er und erwähnt dabei die tolle Unterstützung seiner Frau und seiner Familie. „Bei jedem Wettbewerb lernt man dazu und im Laufe der Jahre steigert sich das Niveau. Und durch die Konkurrenz wird man immer besser. Viel Training und durchschnittlich zwei bis drei Mal im Monat bei einem Wettbewerb teilzunehmen, das führt zum Erfolg“, verrät Ernst sein Erfolgsrezept. Neben dem dritten Europameister-Titel hat er auch schon dreimal den deutschen Meisterschaftstitel gewonnen.

Neben dem Modellbau hat Ernst noch ein weiteres, für ihn wichtiges Hobby: seine Enkel. Der vierfache Großvater freut sich, wenn sie bei ihm sind und hofft, dass seine Leidenschaft zum Modellbau an seinen mittlerweile dreijährigen Enkel Mick einmal übergehen wird. „Modellbau ist doch eher Männersache und da ich nur einen Enkelsohn habe, hoffe ich, dass er in einigen Jahren auch zum Modellflugzeugbau kommt“, so Ernst. (ewgo)

