Fußgängersteg zum Hauptfriedhof: So lief der Abriss

Plus Der Fußgängersteg zwischen den Kliniken Michelsberg und dem Ulmer Hauptfriedhof und ein Autobahnbrücke auf der A8 sind Geschichte. Warum nur eine Brücke ersetzt wird.

Von Thomas Heckmann

In der halben Stadt Ulm war in der Nacht zum Sonntag das Hämmern der hydraulischen Meißel zu hören, mit denen der Fußgängersteg am Hauptfriedhof abgebrochen wurde. Nachdem die ganze Woche über Vorarbeiten liefen, wurde am Samstagnachmittag die Stuttgarter Straße auf Höhe der Kliniken Michelsberg bis Montagmorgen gesperrt. Um die Brücke für die Fahrbahn der Stuttgarter Straße schonend abreißen zu können, wurde auf der Straße ein Schutzvlies ausgerollt, auf dem 60 Lkw-Ladungen Sand und Schotter verteilt wurden.

In der Abenddämmerung legten dann zwei große Kettenbagger los, an denen große Abbruchscheren befestigt waren, die sich in den Beton der Brücke hineinbissen. Ein Arbeiter besprühte permanent Brücke und Bruchstücke mit Wasser, um den Staub zu binden, der den Baggerfahrern die Sicht genommen hätte. Als ein Scherenarm abbrach, kam es nur zu wenigen Minuten Verzögerung: Selbst für das fabrikneue Teil war Ersatz parat. Die instabiler werdende Brücke begann immer stärker zu schwingen. Gegen 22.30 Uhr stützte ein Bagger die Südseite der Brücke ab, während der andere Bagger die Brücke mit einem Biss zusammenbrechen ließ.

Ulm: Zwei Brücken an einem Wochenende abgerissen

Die Ingenieure der Stadt Ulm untersuchten in den Trümmern die stabilisierenden Metalldorne und stellen fest, dass die Brücke tatsächlich so stark geschädigt war, wie die Prüfberichte angegeben hatten. Für Bauleiter Tobias Knöpfle waren auch andere Punkte ausschlaggebend für den Abriss: Die insgesamt 93 Meter lange dreiteilige Brücke aus dem Jahr 1965 war nicht mehr sanierbar. Der optisch schön geschwungene Fußgängersteg, der die Stuttgarter Straße überquert, war seit dem vergangenen Jahr gesperrt, weil er wegen Rost nicht mehr ausreichend gegen ein seitliches Wegkippen gesichert war. Zudem war Salzwasser in Hohlräume eingedrungen und hatte Betonstücke abplatzen lassen. Netze schützten Autos auf der Stuttgarter Straße vor herabfallenden Teilen.

Den ganzen Sonntag über wurden die Abbrucharbeiten fortgesetzt, damit der Berufsverkehr am Montagmorgen wieder ungehindert fließen kann. Für den Fußgängersteg wird es nach aktueller Planung keinen Ersatz geben, weil es in der Nähe einen Fußgängerüberweg mit Ampel gibt.

Das gute Wetter am Wochenende wurde für einen weiteren Brückenabriss genutzt. Westlich der A8-Ausfahrt Ulm-West wurde die Autobahnbrücke über die Lerchenbergstraße abgebrochen. Durch die Unterführung wird Dornstadt mit der Rommelkaserne und dem Containerbahnhof verbunden. In den kommenden Monaten entsteht hier ein breiterer Neubau mit drei Spuren in Richtung Stuttgart.

