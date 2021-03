vor 52 Min.

GMD-Suche: Kandidat Nummer drei präsentiert sich am Theater Ulm

Plus Felix Bender ist der dritte, der sich am Dirigierpult präsentiert. So lief seine Bewerbung um den Posten des Generalmusikdirektors am Theater Ulm.

Von Dagmar Hub

Es ist 17.59 Uhr, und leises Tuscheln einiger Musiker verrät eine gewisse Nervosität. Dann betritt Felix Bender die Bühne des Großen Hauses des Theaters Ulm. Es ist der dritte Abend der letzten Runde um die Wahl des zukünftigen Ulmer Generalmusikdirektors. Vier Abende, vier Männer, vier Mal das identische Programm mit Auszügen aus Verdis Oper "Rigoletto" und mit Richard Strauss´ bekanntester Suite "Der Rosenkavalier": Für das Orchester mag das nicht einfach sein, aber auch für die vier Bewerber nicht, die in der Pandemie ein weit auseinander sitzendes Orchester dirigieren müssen, die Solisten Maryna Zubko und Dae-Hee Shin an den Seiten des Raumes, Sänger des Chores im Rücken. Für Felix Bender ist es sein Abend, seine Chance, die Juroren für sich einzunehmen.

Felix Bender ist der jüngste Kandidat im Rennen um den GMD-Posten

Intendant Kay Metzger stellt Felix Bender, mit 35 Jahren den jüngsten unter den vier Kandidaten der letzten Runde, nur knapp namentlich vor. "Guten Abend, viel Spaß!" wünscht er, und schon geht es los. Für Bender, der derzeit am Theater Chemnitz stellvertretender Generalmusikdirektor ist, und als solcher seit 2016/17 kommissarisch auch das Amt des GMD bekleidet, ist Ulm nicht unbekannt, und auch die Ulmer Philharmoniker sind ihm nicht fremd, was psychisch vermutlich ein Vorteil ist: Bender dirigierte sie bereits 2015 einmal als Gast, in Ulm war er bereits als Kind Chorsänger, und mit dem früheren Ulmer Spatzen-Leiter Helmut Steger ist er befreundet. Studiert hat der in die Eliteförderung des Dirigentenforums aufgenommene Bender, der im Leipziger Thomanerchor sang, in Weimar.

Das Theater Ulm prüft vier Kandidaten für den GMD-Posten

Im Dirigat zeigt sich Felix Bender souverän, akzentuiert und umsichtig, und bei den Einsätzen der Solisten hält er das Orchester eher zurück, um die Stimmen zur Wirkung zu bringen - lässt dann aber auch ein beeindruckendes Crescendo wachsen. In der orchestralen "Rosenkavalier"-Suite betont Bender mehr die emotionalen Tumulte und Wirrnisse, die Strauss in den 22 Minuten des Werkes aufeinanderprallen lässt, denn einen schwelgenden, schmissigen Walzerton.

In den nächsten Tagen - nach dem Dirigat von Andreas Wolf - entscheidet sich, welcher der vier Kandidaten der letzten Runde Nachfolger des Ulmer Generalmusikdirektors Timo Handschuh werden wird, wenn dieser im Sommer das Theater Ulm verlässt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen