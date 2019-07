vor 47 Min.

Gänstorbrücke: Das völlig marode Denkmal

Die Gänstorbrücke ist eine der ersten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland errichteten Spannbetonbrücken und ist – was den baden-württembergischen Teil angeht – denkmalgeschützt. Weil sie aber völlig marode ist, wird sie baldmöglichst durch einen Neubau ersetzt.

Die Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm hält noch maximal fünf Jahre. Vielleicht aber auch kürzer. Deswegen wurde jetzt ein Notfallplan beschlossen. Ein Abriss kommt, auch wenn die Brücke bis zur Hälfte unter Denkmalschutz steht.

Von Oliver Helmstädter

Die Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm ist marode. Und zwar derart marode, dass sich die Ulmer Bauverwaltung gezwungen sieht sich für ein „Notfallszenario“, wie es Ulms Baubürgermeister Tim von Winning in der Bauausschusssitzung ausdrückte, zu wappnen. Gerhard Fraidel, der Leiter der Abteilung Verkehrsinfrastruktur bei der Stadt Ulm, hält es nicht für ausgeschlossen, dass die Verbindung zwischen der Doppelstadt urplötzlich gesperrt werden muss. Ein im vergangenen Jahr installiertes Überwachungssystem soll nun mit einem automatischen Alarmierungssystem zur Sperrung per Ampel verknüpft werden. Wenn dann – wie im Mai vergangenen Jahres – ein Schwertransport mit einer Masse von gut 77 Tonnen – illegal über die Brücke donnert, schalte die Ampel sofort auf Rot. Die Überfahrt des Mega-Laster führte am 17. Mai zu bleibenden Verformungen des Spannstahls, die die Lebensdauer der Brücke noch mal reduziert hätten. Reduziert wurde in der Folge auch das zulässige Gesamtgewicht für Fahrzeuge, die die Brücke noch überqueren dürfen. Und zwar von 40 auf 24 Tonnen. Das bedeutet, das Omnibusse noch über die Brücke fahren dürfen, viele Laster jedoch nicht.

Eine Verlängerung der Restlebensdauer der Gänstorbrücke etwa durch Stahlbänder oder Stützen, die auf in der Donau noch vorhandenen Fundamenten der Vorgängerbrücke aufsetzen, sieht Fraidel kritisch. Erstens sei eine Vollsperrung von vier bis bis Monaten zur Ertüchtigung nicht zu vermeiden. Und zweitens sei der Erfolg der teuren Maßnahme nicht zu garantieren.

Sollte das mit zahlreichen Sensoren versehene Monitoringsystem ausschlagen und die Ampel auf Rot schalten gibt es Fraidel zufolge drei Handlungsmöglichkeiten: Fehlalarm, Sperrung für Laster oder Komplettsperrung. Falls dieser „unwahrscheinliche Fall“, so der Baubürgermeister, eintrete, will Ulm aber künftig einen Plan-B in der Schublade haben. Und dies wäre der sofortige Bau eines Provisoriums. Ein einspurige Behelfsbrücke in Modulbauweise aus Stahl könne binnen maximal drei Monaten befahrbar sein. Was das kostet, sei noch unklar. Ulm hat vorsorglich mal 150000 Euro beiseitegelegt. Die Behelfsbrücke soll im Falle eines Notfalls direkt neben der Gänstorbrücke stromaufwärts gebaut werden. Hier, wo die Gideon-Bacher-Straße zur Berblingerstraße wird, sei am ehesten Platz für eine Notspur.

Die Brücke hält maximal noch fünf Jahre.

Der genaue Schädigungszustand lasse sich aufgrund der Vielzahl an Spanngliedern nicht sagen. Doch Fraidel zeigte eindrucksvoll im Bauausschuss anhand von Fotos, wie sich die Risse im Beton verlängerten. Laufend verursache Tausalz Korrosionsvorgänge, die sich nicht stoppen lassen. Wie es in einem Ingenieurgutachten heißt, sollte ein Ersatzneubau schnellstmöglich realisiert werden. Denn selbst wenn sich keine zusätzlichen negativen Entwicklungen ergeben, halte die Brücke maximal noch fünf Jahre. Und so machte der Bauausschuss am Dienstag den Weg drei für einen Neubau. Im Zuge eines europaweiten Bewerbungsverfahrens werden insgesamt bis zu zehn Bewerber ausgewählt. Ein Preisgericht wählt den den nach einem Punktesystem bewerteten, besten Entwurf aus.

Die Gänstorbrücke steht unter Denkmalschutz

Was den Abriss angeht, steht Ulm vor einer unerwarteten Hürde: Die Gänstorbrücke steht unter Denkmalschutz. „Zumindest bis zur Hälfte“, sagte von Winning Neu-Ulm habe vor Jahren die Anerkennung dieses Statuses nicht umgesetzt. Die unscheinbare Gänstorbrücke ist nämlich eine der ersten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland errichteten Spannbetonbrücken. Der 1897 in München geborenen Architekt Ulrich Finsterwalder galt als einer der Pioniere dieser Bauweise. Der Höhepunkt seines Architektenlebens war jedoch nicht die Ulmer Gänstorbrücke sondern die 1965 fertiggestellte Bendorfer Brücke über den Rhein mit einer damaligen Rekordspannweite von 208 Metern. Die Aberkennung des Denkmalschutzes der halben Ulmer Brücke hält von Winning eher für eine Formalie.

