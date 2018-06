Gänstorbrücke: Harte Zeiten für Autofahrer

Dass die Gänstorbrücke überraschend halbseitig gesperrt werden muss, ist für Autofahrer eine schlechte Nachricht. Es wird noch mehr Staus geben.

Als gäbe es nicht schon genug Baustellen in Ulm und Neu-Ulm. Jetzt also auch noch die Gänstorbrücke über der Donau. Das wichtige Verbindungsstück zwischen Ulm und Neu-Ulm, über das täglich fast 20000 Autos rollen, ist erheblich stärker beschädigt als gedacht. Kurzfristig mussten deshalb zwei von vier Spuren gesperrt werden, um die Last auf dem Bauwerk zu verringern. Diese Entscheidung der Fachleute in den Rathäusern war richtig. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer muss oberste Priorität haben.

Doch viele Autofahrer in der Doppelstadt müssen sich jetzt auf noch mehr Behinderungen einstellen. Schon bislang staute sich der Verkehr zu Stoßzeiten erheblich zurück. Ab sofort brauchen die Verkehrsteilnehmer noch mehr Geduld – und die ist durch andere Baustellen ohnehin schon strapaziert, etwa entlang der künftigen Straßenbahnlinie 2 oder rund um den Hauptbahnhof. Wer sich auskennt, wird die Gänstorbrücke in nächster Zeit meiden. Das dürfte allerdings an anderen Stellen zu Engpässen führen.

Es ist gut, dass die Schäden an der Brücke rechtzeitig entdeckt wurden, bevor etwas passiert ist. Und das, obwohl die Baufachleute davon überrascht wurden. Andere marode Bauwerke hatten sie auf dem Zettel – die Gänstorbrücke nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Sie steht dennoch beispielhaft für ein weitreichendes Problem. Viele Brücken und andere Bauwerke stammen aus der Nachkriegszeit und müssen dringend saniert werden. Das wird für die Städte eine der großen Aufgaben der nächsten Jahre, die zig Millionen Euro verschlingen wird. Manche Baustellen lassen sich absehen, andere kommen überraschend: Zum Beispiel die Ludwig-Erhard-Brücke, die noch keine 30 Jahre alt ist. Und jetzt leider auch die Gänstorbrücke.

