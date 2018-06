vor 37 Min.

Gänstorbrücke ab heute vielleicht für Monate einspurig

Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind von den massiven Schäden am Bauwerk überrascht worden. Autofahrer müssen sich auf massive Behinderungen einstellen

Die Gänstorbrücke über die Donau ist ab Donnerstagnachmittag, 28. Juni, bis auf Weiteres in Teilen gesperrt. Grund sind massive Schäden am Bauwerk, die für die Städte Ulm und Neu-Ulm völlig überraschend kamen. Wie lange die Brücke gesperrt bleibt, ist noch unklar. Es kann sich aber um Monate oder sogar Jahre handeln. Wegen der Korrosionsschäden bleibt nur eine Spure in jede Fahrtrichtung offen.

Autofahrer müssen vor allem im Berufsverkehr mit erheblichen Behinderungen rechnen. Die Brücke zwischen der Münchner Straße in Ulm und dem Augsburger-Tor-Platz in Neu-Ulm ist viel befahren.

Weitere Informationen folgen.

Themen Folgen