Ganz schön cool, die Australier

Urlaubsstimmung auf und vor der Bühne: Parcels bringen mit ihrem lässigen Disco-Pop die Besucher zum Grooven

Von Marcus Golling

Ist ja auch schön, wieder einmal das Publikum überblicken zu können. „Wie intim das hier ist“, freut sich Patrick Hetherington, als er mit großen Augen hinaus ins Zelt schaut. Auf Englisch, der Mann ist Australier. „Ich kann euch allen in die Augen sehen.“ Eine ungewohnte Erfahrung für Hetherington und die anderen vier von Parcels. Anderswo spielen sie auf großen Festivalbühnen, vor 10000 Menschen, die schon bei den ersten Gitarren-Licks von einem Hit wie „Lightenup“ loskreischen. Im Zelt sind es nur gut 600 Besucher, von denen einige erst überzeugt werden müssen.

Die fünf Aussies, die vor ein paar Jahren gemeinsam nach Berlin gezogen sind, sind ein Metropolen-Hype, in Ulm ist offenbar noch nicht ganz angekommen, auf was für einer Welle die Sunnyboys seit einiger Zeit surfen. Selbst Daft Punk waren schon mit dem Quintett aus New South Wales im Studio. Das passt auch, denn die beiden Bands teilen die Freude am 70er-Disco-Sound von Bands wie Chic. Umgekehrt hört man Parcels an, dass sie den French House der 90er-Jahre, aus dem Daft Punk zu Weltstars aufstiegen, sehr mögen. Und wer bei dem überspannten White-Guy-Falsett, das teilweise alle Parcels gleichzeitig anstimmen, nicht an die Bee Gees denkt, sollte dringend beim Streamingdienst seiner Wahl Nachhilfe nehmen.

Ob die kleinere Kulisse die Band stört? Nicht im Geringsten. Parcels wirken im Zelt eher so, als würden sie mit dem Konzert einen entspannten Urlaubstag abrunden wollen. Die Retro-Anzüge, die sie auf der Bühne manchmal wie halbseidene „Magnum“-Schauspieler wirken lassen, haben sie im Nightliner gelassen, stattdessen gibt es (bei den meisten) T-Shirts und Shorts. Alles easy, wie der luftig-leichte Disco-Pop, den die Gruppe spielt, und der auch im Zelt runtergeht wie Weinschorle – und genauso erfrischt. Tatsächlich, nach einer halben Stunde haben die Australier die Ulmer geknackt, dann gucken diese nicht nur freundlich zu, sondern lassen sich von den coolen Grooves zum Tanzen animieren. Erst ein paar, dann viele. Wenn der Mann am Mischpult nicht so zurückhaltend mit der Lautstärke wäre, die Party wäre noch ein bisschen wilder.

Das will die Musik von Parcels: die Menschen auf den Dancefloor locken. Ihre Stücke sind oft keine kompakten Pop-Songs, sondern gehen direkt ineinander über, bauen sich auf wie ein DJ-Set, in das sich neben all dem Disco-Retro-Schwoof auch mal ein dunkle Synthie-Arpeggios und sogar ein paar rockige Riffs mischen. Bis zum Finale mit „Tied-uprightnow“, einer der ganz großen Ohrwürmer von Parcels. Und in den Augen der Besucher sieht die Band: echte Freude. Und der Beifall klingt nach mehr Menschen, als tatsächlich im Zelt sind.

