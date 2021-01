vor 17 Min.

Garagenbrand in Burlafingen: 16-Jähriger sorgt mit Shisha-Kohle für Feuerwehreinsatz

Eine Shisha-Kohle hat in Burlafingen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Ein 16-Jähriger will in Burlafingen Shisha-Kohlen entzünden. Als er in die Garage zurückkommt, brennt es. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn.

Shisha-Kohlen auf einem elektrischen Anzünder haben am Donnerstag gegen 16 Uhr einen Brand in der Pfarrer-Fuchs-Straße in Burlafingen verursacht.

Nach Angaben der Polizei hatte der 16-jährige Bewohner des dortigen Einfamilienhauses die Kohlen entzündet und verließ währenddessen die Garage. Als kurze Zeit später der Strom im Haus ausfiel, kehrte der Junge zurück und musste feststellen, dass ein Brand entstanden war.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurden mehrere Gerätschaften in der Garage beschädigt und zerstört. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (az)

