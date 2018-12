08:06 Uhr

Gardena ruft Rasenmäher zurück

In Tests zeigte sich, dass bei diesen Modellen ein in Kurzschluss in der Geräteelektronik entstehen kann, der zu einer Feuergefahr führen kann.

Der Ulmer Hersteller von Gartengeräten meldet Brandgefahr bei zwei Modellen.

Es ist der Albtraum jedes Kleingärtners: Beim Rasenmähen geht plötzlich das Gerät in Flammen auf. Genau kann offensichtlich bei Rasenmähern der Ulmer Firma Gardena passiren. Zumindest bei Untersuchungen. Wie das Unternehmen mit Sitz im Ulmer Donautal mitteilt, wurde in hauseigenen Tests unter bestimmten Bedingungen bei der Anwendung und Lagerung ein Kurzschluss in der Geräteelektronik festgestellt, der zu einer Feuergefahr führen kann.

Die Rasenmäher wurden von Januar 2017 bis November diesen Jahres in mehreren europäischen Ländern in Bau- und Heimwerkermärkten sowie Gartencentern und in Online-Shops verkauft. Betroffen sind konkret Akku-Rasenmäher des Typs „PowerMax Li-40/37“ und „PowerMax Li-40/41“. Verbraucher werden vom Ulmer Unternehmen gebeten, die Verwendung einzustellen.

Außerdem solle zur Lagerung der Akku entnommen werden. Um die Rückführung des Rasenmähers im Sinne der vorbeugenden Verbrauchersicherheit zur Überarbeitung zu organisieren, bittet die Firma mit dem „Gardena Service“ Kontakt aufzunehmen. Dieser ist erreichbar unter Telefon (0731) 4902577 von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Oder per Email unter service@gardena.com. (az)

