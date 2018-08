15:20 Uhr

Gartenhütte wird ein Raub der Flammen

Aller Einsatz war vergebens, die Feuerwehr konnte die brennende Gartenhütte nicht mehr löschen

Eine Hütte in der Neu-Ulmer Schrebergartenanlage am Steinhäulesweg ist konplett ausgebrannt. Am Freitagabend bemühten sich 20 Feuerwehrleute vergeblich, zu retten, was noch zu retten ist. Der Sachschaden ist nach Angaben der Polizei eher gering: 5000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Hütte. Momentan wird davon ausgegangen, dass nicht vollständig abgelöschte Glut den Brand ausgelöst hat. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

