Ulm

vor 60 Min.

Gartenmesse "Diga" in Wiblingen soll wieder Tausende Gäste locken

Plus Trotz Corona herrscht zum Auftakt der "Diga" auf dem Gelände rund um das Kloster Wiblingen großer Andrang. Leute mit grünem Daumen müssen dabei jedoch einige Regeln beachten.

Von Michael Ruddigkeit

Während der Corona-Pandemie ist der eigene Garten für viele Menschen noch wichtiger geworden. Und viele von ihnen haben offenbar Nachholbedarf, was Topfpflanzen und Blumen, Gartengeräte und Accessoires angeht: Der Andrang zum Auftakt der Gartenmesse Diga am Kloster Wiblingen ist jedenfalls groß, und es wirkt fast alles so wie in früheren Jahren – aber eben nur fast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

