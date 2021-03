vor 31 Min.

Gartenmöbel von Terrasse in Pfaffenhofen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Gartenmöbel haben Unbekannte in Pfaffenhofen von der Terrasse gestohlen.

Einen ziemlich dreisten Diebstahl haben Unbekannte in Pfaffenhofen vollzogen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen.

Gartenmöbel sind am Wochenende in Pfaffenhofen von einer Terrasse gestohlen worden. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Gartenmöbel in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. auf 21. März, in der Zeit von 0 bis 0.30 Uhr von einer Terrasse eines Wohnanwesens in der Hirschstraße entwendet. Gestohlen wurde eine Lounge-Sitzgruppe und ein Beistelltisch. Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut Polizei auf eine vierstellige Summe.

Da es sich um relativ sperrige Gegenstände handelte, geht die Polizei davon aus, dass mindestens zwei Täter an dem Diebstahl beteiligt waren. Die Täter hoben die Gartenmöbel offensichtlich über den Zaun, wobei sie diesen leicht beschädigten.

Zum Abtransport müssen die Täter nach Ansicht der Ermittler einen Transporter oder einen Anhänger verwendet haben. Es ist nicht auszuschließen, dass entsprechende Fahrzeuge im Tatzeitraum in der Nähe des Tatortes oder in Pfaffenhofen aufgefallen sind.

Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

