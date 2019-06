07.06.2019

Gas-Alarm in Drogeriemarkt an der Pfaffenhofer Hauptstraße

Ein Windmesser gehört zur Ausstattung des Erkundungstrupps aus Neu-Ulm, der am Freitagnachmittag bei einem Gefahrgut-Einsatz in der Pfaffenhofer Ortsmitte beteiligt war.

Wegen Gasgeruchs in einem Anbau ist am Freitag ein Drogeriemarkt in Pfaffenhofen evakuiert worden. Fachleute aus Neu-Ulm suchten nach der Ursache.

Der ohnehin wegen einer großen Baustelle abgesperrte südliche Bereich der Hauptstraße in Pfaffenhofen musste am frühen Freitagnachmittag noch weitläufiger abgesichert werden: Gegen 14 Uhr wurde bei einem Drogeriemarkt Gasgeruch festgestellt, sodass Kunden und Personal das Gebäude verließen und die Feuerwehr alarmierten. Diese traf bald darauf mit Kräften aus Pfaffenhofen und Kadeltshofen ein, zusätzlich wurde der inzwischen „CBRN“ genannte ABC-Erkunder-Trupp aus Neu-Ulm hinzugezogen.

Unter schwerem Atemschutz gingen die ersten Einsatzkräfte in einen Technik-Anbau an der Nordseite des Gebäudes. Dort stellten sie fest, dass eine Erdgasleitung ungewöhnlich warm geworden war. Möglicherweise, so hieß es, hatte sich infolge eines technischen Defekts an der Heizanlage eine kleine Verpuffung ereignet, die dazu führte, dass die Anlage sozusagen „auf Störung ging“ und sich damit selbst ausschaltete.

Nach sorgfältigen Messungen kommt eine Entwarnung

Während Feuerwehrleute die Umgebung absperrten, Polizisten die Lage beobachteten und der Rettungsdienst in Bereitschaft stand, setzten die Fachleute aus Neu-Ulm die Erkundungen fort. Nach sorgfältigen Messungen gaben sie aber Entwarnung: Offensichtlich war nach dem Störfall kein weiteres Gas mehr ausgetreten. Als nach einiger Zeit ein Fachmann der Erdgas-Versorgungsfirma eintraf, konnte der Pfaffenhofer Kommandant Torsten Schmucker diesem gegen 15 Uhr die Verantwortung für die Einsatzstelle übergeben und das Abrücken der meisten Feuerwehrleute anordnen.

Eine kleine Truppe blieb noch vorsorglich zur Absicherung vor Ort. Die genaue Ursache für den Vorfall sowie die Frage, ob und in welcher Höhe ein Sachschaden entstanden ist, wird noch von der Polizei ermittelt.

Der ABC-Zug heißt jetzt anders

Die Hauptamtliche Wache der Feuerwehr Neu-Ulm verfügt über eine früher „ABC-Zug“ (die Buchstaben stehen für „Atomar-Biologisch-Chemisch“) genannte Erkunder-Einheit, die mit einem eigenen Fahrzeug und einer Vielzahl von Messgeräten ausgestattet ist. Seit einiger Zeit führt die Truppe gemäß dem internationalen Sprachgebrauch die in englischer und deutscher Sprache gleich lautende Bezeichnung CBRN. Diese in der breiten Bevölkerung weniger bekannte Abkürzung ist von den Begriffen „Chemisch-Biologisch-Radiologisch-Nuklear“ abgeleitet.

