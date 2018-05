17:05 Uhr

Gasflasche explodiert bei Grillparty

Auf dem Balkon eines Hauses in Söflingen ging am Vatertag zu Einiges schief.

Bei einer missglückten Grillparty an Christi Himmelfahrt wurde eine leicht verletzt. Gäste brachten sich mit einem Sprung vom Balkon in Sicherheit. Ein Brand war die Folge eines missglückten Versuchs einer Grillparty. Die sollte auf dem Balkon eines Söflinger Hauses stattfinden. Der Hausherr nahm gegen 16 Uhr den Gasgrill in Betrieb. Gleich darauf bemerkte er, dass am Anschluss Gas austritt. Deshalb wollte er den Anschluss festziehen. Der 36-Jährige übersah aber, dass der Anschluss ein Linksgewinde hat, also in die andere Richtung festgedreht wird als üblich. So löste er den Anschluss immer mehr und immer mehr Gas trat aus.

Das löste eine Stichflamme aus, der ganze Grill ging in Flammen auf. Die acht Personen auf dem Balkon und in der Wohnung brachten sich sofort in Sicherheit. Auch durch einen Sprung vom Balkon im ersten Stock. Dann explodierte die Gasflasche, das Feuer griff auf den ganzen Balkon und den Dachvorsprung über. Auch die benachbarte Küche litt Schaden, weil ein Fenster geöffnet war. Die Feuerwehr hatte den Brand aber schnell im Griff. Dennoch baten Feuerwehr und Polizei die übrigen Bewohner des Elf-Parteien-Hauses für die Dauer des Einsatzes nach draußen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Hausherrin. Sie hatte eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Sonst wurde zum Glück niemand verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch geschätzt werden. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 36-Jährigen. Ihn erwartet eine Anzeige.

