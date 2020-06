vor 34 Min.

Gast will nicht gehen – und zieht dann ein Messer

So einen Besuch, wie ein Anwohner in Neu-Ulm in seiner Küche bewirtet, will niemand haben.

Mit einem rabiaten Gast hatte die Polizei am Samstag in Neu-Ulm zu tun. Ein Anwohner in der Elsa-Brand-Ström-Straße wandte sich an die Beamten, weil eine im angrenzenden Baden-Württemberg wohnende Bekannte von ihm, seine Wohnung in Neu-Ulm nicht mehr verlassen wollte. Daraufhin wurde zunächst eine Streifenbesatzung zur Vermittlung zwischen den beiden Parteien entsandt. Der Bitte, die Wohnung zu verlassen, kam sie nicht nach, sondern bewaffnete sich mit einem Messer aus der Küchenzeile und bedrohte sowohl den Hilfesuchenden als auch die eingesetzte Streifenbesatzung.

In der Folge eilten mehrere Streifen der Neu-Ulmer Polizei, mit Unterstützung der Sendener Polizei, zum Einsatzort. Erst nach mehrfacher Aufforderung legte sie das Messer zur Seite und konnte unter Widerstand überwältigt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Warum die 29-jährige Frau mit Migrationshintergrund zum Messer griff, war abschließend aufgrund der sprachlichen Barriere zunächst nicht klärbar. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in ein umliegendes, hierfür spezialisiertes Krankenhaus, eingeliefert. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung wurde eingeleitet. (az)

