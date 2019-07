vor 17 Min.

Geboren, um wild zu sein: Der Motorradtrip der Rentner

50 Jahre nach der Premiere des Roadmovies „Easy Rider“ steigen Senioren auf schwere Maschinen und deren Seitenwagen, um sich durch die Region fahren zu lassen

Von Andreas Brücken

Ulm Genau 50 Jahre nachdem der legendäre Roadmovie „Easy Rider“ in den Kinos angelaufen ist, steigen Dutzende Bewohner der Seniorenresidenz an der Friedrichsau unter dem Motto „Born to be wild“ auf die Motorräder. Die Mitglieder der Motorradfreunde „Flyingbrick“ helfen den betagten Damen und Herren für eine Spritztour auf ihre schweren Maschinen. So auch Edeltraud Wagner, die anfangs noch Sicherheitsbedenken hatte: Schließlich seien die Fahrer, allesamt zwischen 50 und 60 Jahren alt, „noch Fahranfänger“, wie sie augenzwinkernd sagt. Sie selbst hat schon 1939 den Motorradführerschein gemacht, fügt sie stolz hinzu, während sie im Beiwagen von Axel Schultz Platz nimmt. „Ihm kann ich schon vertrauen“, erklärt die Seniorin schließlich und greift lachend nach der Hand des Fahrers, bevor die Fahrt losgeht.

20 Motorräder mit Senioren setzen sich in Bewegung

Gleich darauf setzen sich etwa zwanzig Maschinen mit lautstarkem Geknatter in Bewegung – an der Donau entlang in Richtung Thalfingen, nach Pfuhl und wieder zurück führt bei strahlendem Sonnenschein der Konvoi. Thomas Schuster von den Motorradfreunden, der in einer schwarzen Lederausstattung daneben steht, erklärt, dass es immer wieder schön sei, bei den alten Herrschaften wieder das Strahlen von Kinderaugen zu entdecken.

"Motorradbraut" mit 96

Vor drei Jahren hatte die Aktion ihren Anfang, als ein mittlerweile verstorbener Bewohner der Seniorenresidenz den Wunsch äußerte, noch einmal mit dem Motorrad fahren zu dürfen. Mitarbeiterin Kristina Dolze ließ ihre Beziehungen spielen und organisierte eine Maschine samt Beiwagen und Fahrer, der bereit war, dem 96-Jährigen diesen Wunsch zu erfüllen.“ Eine Herzenssache, die uns immer wieder tief bewegt“, spricht Dolze über die Aktion. Da hätten auch schon mal die härtesten Biker Tränen vor Rührung in den Augen, wenn sie in die glücklichen Gesichter der Senioren blicken.

Als der Konvoi von seiner Ausfahrt zurückkehrt, streift sich Edeltraud Wagner den Helm vom Kopf und es scheint, als wäre die 98-Jährige in den vergangenen Minuten in einen Jungbrunnen gefallen. Sie lacht wie ein Teenager und freut sich: „Ich war die ganze Zeit so aufgeregt, dass ich immer lachen musste.“

