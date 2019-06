vor 16 Min.

Gebühren für Kinderkrippe in Senden steigen nur leicht

Stadtrat und Eltern finden in Sachen Erhöhung einen Kompromiss. Zudem werden mehr Räume geschaffen.

Von Carolin Lindner

Elternvertreter aus Senden haben sich gegen eine merkliche Erhöhung der Krippengebühren gewehrt – mit Erfolg. Ursprünglich hatte der Stadtrat bereits beschlossen, die Gebühren für Krippen und Kindergärten zu erhöhen – und sich auch schon auf einen Betrag geeinigt. Doch Vertreter verschiedener Kita-Einrichtungen legten Beschwerde ein. Niemand habe mit ihnen über die Erhöhungen gesprochen und auch die Leitungen in den Einrichtungen haben von nichts gewusst, so die Begründung. Man stelle sich nicht gegen höhere Gebühren. Doch nur alle paar Jahre die Beiträge zu erhöhen, sei nicht fair gegenüber den Eltern. So zahlen manche für ihr Kind jahrelang denselben Betrag und andere wiederum müssen eine plötzliche Erhöhung schultern. Die längste Buchungszeit von zehn Stunden hätte demnach statt 192 dann 270 Euro im Monat gekostet. Vor allem Elternvertreter aus dem Kindergarten St. Christophorus setzten sich ein und waren in den Sitzungen anwesend.

Stadtrat und Eltern einigen sich auf einen Kompromiss

Der Stadtrat und die Eltern haben nun einen Kompromiss gefunden. Die Gebühren steigen in der Krippe jeweils leicht in zwei Schritten zum September und zum Jahr 2020. Damit kosten die zehn Stunden zunächst 242, dann 268 Euro. Fünf Stunden kosten erst 162, dann 178 Euro. Ab 2021 gibt es jährliche Erhöhungen für Krippe und Kindergarten um drei Prozent, wodurch alle Eltern besser vorausplanen können. Wenn das bayerische Familiengeld in Höhe von 250 Euro, das es seit September 2018 für Familien mit ein- und zweijährigen Kindern gibt, eingerechnet wird, kommen die Eltern in der Krippe meist auf null. Das Familiengeld soll zudem laut Plan ab 2020 nochmals aufgestockt werden. Auch der Besuch des Kindergartens soll vom Freistaat finanziell mit 100 Euro unterstützt werden. Damit, so sagen Elternvertreter, seien die Erhöhungen in diesem Bereich sozial verträglich. Zehn Stunden im Kindergarten kosten dann 128 Euro, also 28 für Eltern. Für fünf Stunden (88 Euro) zahlen Eltern nichts.

Neben den Gebühren ändern sich einige Räumlichkeiten. In Aufheim soll der Kindergarten schon lange saniert und um eine Gruppe erweitert werden. Kostenpunkt: Geschätzt 1,4 Millionen Euro, wovon die Stadt 90 Prozent trägt (jedoch maximal 1,2 Millionen). Das Bauprojekt startet wohl nicht mehr dieses Jahr. Doch um sanieren zu könne, müssen die Kinder zwischenzeitlich woanders betreut werden. Dazu stand, wie berichtet, der alte Kindergarten in Wullenstetten im Raum. Nun jedoch haben alle Beteiligten sich offenbar auf eine Lösung in Aufheim geeinigt: Die Kinder sollen für die Bauzeit von rund eineinhalb Jahren in Containern untergebracht werden, die auf dem Grundstück errichtet werden, auf dem auch die Villa Aufheim steht. Um die Container zu kaufen, würden circa 450000 Euro benötigt. Der Stadtrat stimmte der Lösung zu und plädierte dafür, die Container zu kaufen. Man wisse nie, ob man nicht in einer anderen Einrichtung später wieder Platzmangel habe, so Claudia Schäfer-Rudolf (CSU).

Kindergarten und offener Ganztag in einem Gebäude

Auch der integrative Kindergarten Lindennest, der sich im Heilpädagogischen Zentrum der Lebenshilfe befindet, soll von zwei auf drei Gruppen wachsen. Da vor Ort jedoch kein Platz ist, soll die Zusatzgruppe übergangsweise im Obergeschoss des alten Kindergartens St. Martin in Wullenstetten untergebracht werden. Von September an wären dort für sechs Monate die integrative Kindergartengruppe und der offene Ganztag der Grundschule untergebracht – dieser zieht um, sobald der Neubau der Aula im Februar 2020 fertig ist. Die Doppelnutzung wäre machbar und ist mit Schule und Lebenshilfe sowie den Mitarbeitern abgesprochen, teilt die Verwaltung in einer Vorlage mit. Kosten entstehen dadurch zunächst hauptsächlich für zusätzliches Mobiliar, diese trägt die Stadt. Diese Änderungen wurden vom Stadtrat beschlossen. Die Verwaltung soll zudem prüfen, welche Umbauten am ehemaligen Kindergarten St. Martin gemacht werden müssten, um ihn langfristig nutzen zu können.

Themen Folgen