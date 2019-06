vor 4 Min.

Gedichte von Martin Scheible: Der Bildhauer war auch ein Poet

Der Ulmer Werner Schurr erforscht seit Jahren den dichterischen Nachlass des bekannten Künstlers Martin Scheible. Nun stellt er ihn auch bei einer Lesung vor.

Von Dagmar Hub

Martin Scheible gilt als einer der bekanntesten Bildhauer der Region. Der 1873 in Neu-Ulm geborene Künstler – Sohn eines Gastwirts, der sein Gasthaus in der Nähe der Petruskirche betrieb – errang weit über Schwaben hinaus Bekanntheit mit seinen Arbeiten in Stein und Holz. So stattete er unter anderem in Ulm die Martin-Luther-Kirche aus, schuf fürs Münster drei Kanzel-Reliefs, zwei Wasserspeier und (im Auftrag von Julius Mößner) die Weihnachtskrippe mit dem berühmten König mit der Brezel. Auch in vielen anderen Städten wie in Stuttgart, Geislingen, Illertissen und Albstadt stehen Kunstwerke Scheibles, der ein Gründungsmitglied der Ulmer Künstlergilde war. Mit einer ganz unbekannten Seite Scheibles beschäftigt sich der Ulmer Werner Schurr: mit dem umfangreichen dichterischen Werk, das der Bildhauer hinterließ.

20 Jahre ist es her, dass Schurr – damals noch bei der Stadt Ulm angestellt und in seiner Freizeit leidenschaftlicher Hobbyfilmer – einen Film über Scheible drehte. Das hatte ungeahnte Folgen, denn der Künstler sollte ihn nicht mehr loslassen: Immer wieder bekam Schurr auch in seinem beruflichen Leben mit Werken Scheibles zu tun, und eines Tages bot ihm ein Erbe des Bildhauers, der selbst schon betagt war und ins Altersheim ziehen wollte, mehrere in Schwarz gebundene Büchlein an – Bände, die der Bildhauer in seiner Sütterlin-Handschrift mit unzähligen Gedichten gefüllt hatte, und Scheibles Arbeitsbücher.

In den Notizbüchern befinden sich neben Skizzen auch Gedichtzeilen

Diese kleinen Notizbücher liegen dem 71-jährigen Werner Schurr sehr am Herzen, erzählen sie doch viel über die Persönlichkeit des Bildhauers: Zwischen Skizzen und notierten Aufträgen finden sich spontan hingeschriebene Gedichtzeilen, in Reime gefasste Momentaufnahmen. „Wenn Scheible stundenlang auf Stein einschlug, wird sein Kopf mit Gedanken aktiv gewesen sein“, vermutet Schurr, der den Eindruck hat, dieser habe mit dem Formulieren von Gedichten auch eine innere Unruhe besänftigt. Über das Leben und den Tod dürfte der Künstler dabei oft nachgedacht haben, denn neben seinen sakralen Arbeiten für Kirchengemeinden, darunter vielen Kruzifixen, und seinen geschnitzten Krippenfiguren war er auch häufig mit der Anfertigung steinerner Grabmale beschäftigt. 1944 hatte der Künstler den Auftrag der Abnahme einer Totenmaske des Generalfeldmarschalls Erwin Rommel.

Scheible betrieb sein Atelier in der Stuttgarter Straße 21, in einem heute noch stehenden Haus, das er mit seiner Familie auch bewohnte. Viele seiner Gedichte dürften dort entstanden sein. Bis heute wurden diese Texte nie öffentlich vorgetragen – was sehr schade ist, findet Werner Schurr, denn Scheibles Formulierungen sind einer größeren Bekanntheit wert. So machte er sich daran, 430 handgeschriebene Texte am Computer zu transkribieren. Zehn Monate brauchte er dafür, erzählt Schurr. Über die Gedichte sagt er: „Sie spiegeln sein erlebtes Leben wider.“ Auch Scheibles tiefes religiöses Empfinden scheine durch die Texte hindurch, seine Dankbarkeit für seine Gaben. Denn der Bildhauer habe sich als „Gotteskünder“ wahrgenommen, zitiert Schurr – als einer, der die Schönheiten Gottes einfängt und dem Menschen verständlich macht.

Der Ulmer Martin Scheible schrieb bis kurz vor seinem Tod

Bis kurz vor seinem Tod am 9. Juni 1954 schrieb Martin Scheible: Die letzten Einträge im jüngsten der mit der Handschrift des Künstlers gefüllten Büchlein stammen vom 4. April 1954 und vom Karfreitag jenes Jahres, der auf den 16. April gefallen war. „Meine Hände“ heißt das vorletzte Gedicht, das von der Dankbarkeit des Künstlers für das Geschick seiner Hände spricht. Das Karfreitags-Gedicht endet nicht mit dem Tod, sondern mit einer heiteren Auferstehungshoffnung.

Werner Schurr liest am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr in der Aula der Ulmer St. Hildegard-Schule in der Zinglerstraße 90 erstmals aus Martin Scheibles Gedichten. Die Lesung wird von Ernst Kerstner am Klavier umrahmt.