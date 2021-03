vor 34 Min.

Gefälschte Rezepte: Polizei nimmt Mann in Apotheke in Neu-Ulm fest

In einer Apotheke in Neu-Ulm nahm die Polizei einen Mann vorläufig fest.

Eine Mitarbeiterin einer Apotheke in Neu-Ulm vermutet hinter einem Rezept eine Fälschung. Die Polizei kommt - und stellt gleich mehrere Verstöße fest.

Die Polizei hat am Dienstag in den Abendstunden einen Mann in einer Apotheke festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Eine Mitarbeiterin der Apotheke in Neu-Ulm hatte der Polizeiinspektion Neu-Ulm gemeldet, dass bei ihr ein vermeintlich gefälschtes Rezept abgegeben wurde. Die Polizei traf den Tatverdächtigen, einen 30 Jahre alten Mann, noch vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest.

Die Beamten überprüften das Rezept und stellten fest, dass es sich offensichtlich um eine Fälschung handelte. Der 30-Jährige wollte so an verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel gelangen. Bei ihm wurden zudem weitere gefälschte Rezepte gefunden, auch eine geringe Menge Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort fanden Polizisten weitere verschreibungspflichtige Medikamente auf und stellten diese sicher. (AZ)

