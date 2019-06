Gefahrgut-Einsatz: Weitere Sperrung in der Pfaffenhofer Hauptstraße

Neu-Ulm/Pfuhl

Drogen an Schule: Polizei durchsucht Wohnungen im Kreis Neu-Ulm

Am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Pfuhl sollen mehrere Schüler Drogen konsumiert haben. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei drei Wohnungen in Neu-Ulm, Elchingen und Nersingen.