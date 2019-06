07.06.2019

Gefahrgut-Einsatz bei Drogeriemarkt an der Pfaffenhofer Hauptstraße

In Pfaffenhofen gab es am Freitagmittag einen Gefahrgut-Einsatz.

Wegen Gasgeruchs in einem Anbau ist am Freitag ein Drogeriemarkt in Pfaffenhofen evakuiert worden. Die Straße war noch weitläufiger gesperrt als sonst.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes war die Pfaffenhofer Hauptstraße am Freitagnachmittag noch weitläufiger gesperrt als sonst. Nach Angaben der Feuerwehr gab es einen technischen Defekt in der Heizungsanlage eines Drogeriemarkts an der Hauptstraße. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Erkundungstrupp aus Neu-Ulm suchte nach der Ursache

Nachdem in dem Anbau Gasgeruch und eine heiße Erdgasleitung festgestellt worden waren, mussten Kunden und Angestellte den Drogeriemarkt verlassen. Die Feuerwehr rückte an, die Hauptstraße wurde von der Apotheke an weiter in Richtung Süden gesperrt. Ein ABC-Erkundungstrupp aus Neu-Ulm machte sich unter Atemschutz daran, nach der Ursache zu suchen.

Die Einsatzkräfte fanden heraus, dass tatsächlich Gas ausgetreten war. Sie stellten die Leitung ab. Gegen 15 Uhr stand fest, dass keine Gefahr mehr bestand. Als ein Fachmann von Erdgas Schwaben vor Ort war, konnten sich die Feuerwehrleute wieder auf den Rückweg machen. Im Einsatz waren die Wehren Pfaffenhofen und Kadeltshofen, zudem die Polizei mit mehreren Streifen und der Rettungsdienst in Bereitschaft. (jsn)

