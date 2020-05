vor 50 Min.

Gefahrstoff in Senden ausgetreten: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

In einem Sendener Industriebetrieb ist am Mittwochmorgen ein Gefahrstoff ausgetreten. Laut Polizei besteht aber keine akute Gefahr für die Bevölkerung.

In einem Industriebetrieb in Senden, Landkreis Neu-Ulm, sind am Mittwoch nach ersten Angaben der Polizei mindestens 150 Liter eines Gefahrstoffs in einem Industriebetrieb ausgetreten. Feuerwehr und Polizei befanden sich am Morgen noch im Einsatz.

Senden: Keine Gefahr für die Bevölkerung

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, besteht allerdings weder für Einsatzkräfte noch die Bevölkerung konkrete Gefahr, beispielsweise in Form einer vermeintlichen Explosion. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Ursache für den Austritt des Gefahrstoffs waren noch unklar. (tril)

