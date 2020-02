vor 8 Min.

Gegen die Angst vor der Digitalisierung

Gerold Noerenberg fordert bei einer Tagung der Unternehmerinitiative den Nutzen zu betonen

Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg ( CSU) sprach sich bei der Klausurtagung der „Initiative Ulm digital“ in Finningen dafür aus, mehr die Vorteile der Digitalisierung zu betonen. Noerenberg sieht noch viele Bedenkenträger bei der digitalen Transformation. Er wünschte daher, dass künftig stärker positive Beispiele der Digitalisierung dargestellt werden.

„Wir müssen den Menschen die Furcht nehmen, die einige beispielsweise wegen der Arbeitsplätze oder des Datenschutzes haben“, erkannte auch der Vereinsvorsitzende Heribert Fritz, der dazu einige Vorträge anbieten möchte.

Im Rahmen der Klausurtagung der Unternehmerinitiative ging es zunächst auch um das Selbstverständnis der Unternehmerinitiative. „Der Verein will das Thema Digitalisierung in der Unternehmer- und Bürgerschaft vorantreiben, hilft und unterstützt und bringt die Leute zusammen – und das ohne jegliche wirtschaftliche Interessen“, betonte Fritz. Das geschieht in diesem Jahr allein mit knapp 20 Veranstaltungen der Initiative in Ulm und Neu-Ulm. Zunehmend will man sich auch um die Themen Jugend, technischen Nachwuchs und Gründer, also junge IT-Unternehmen, kümmern. So sollen Programme wie „Meet IT“ und „Inno Weekend“ unterstützt werden.

Auf Anregung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm sind im Verschwörhaus, das finanziell von der Initiative stark gefördert wird, Termine geplant, bei denen Jugendliche in lockerer Atmosphäre mit Unternehmern ins Gespräch kommen. „Wir wollen die Schwellenangst absenken“, so Fritz.

Die Unternehmerinitiative möchte Chancen und Herausforderungen, die das Thema Digitalisierung mit sich bringt, für die Region nutzen und fördern. Der Verein mit derzeit über 80 Mitgliederunternehmen und privaten Unterstützern hat das Ziel, den Wandel aktiv zu gestalten, um so den Standort Ulm als digitale Stadt zu stärken und ihn zu einer digitalen Vorzeigestadt zu entwickeln.

Ulm wurde wie berichtet im vergangenen Jahr zur „Zukunftsstadt“ gekürt – mithilfe des Internets der Dinge werden für Herausforderungen Ulms in Bereichen Bildung, Mobilität und Alter datenbasierte Lösungen entwickelt und im Stadtraum getestet. Sensoren im öffentlichen Raum liefern Daten, die auf einer Ulmer Datenplattform zusammengeführt werden, die in demokratisch legitimierter Hand bleiben soll. Einblicke in die verschiedenen Aktivitäten der Stadt gibt die von der Digitalen Agenda konzipierte Ausstellung „ulm.macht.zukunft.“, die bis zum 29. Februar 2020 in den Räumen des m25 am südlichen Münsterplatz im ehemaligen „Fifty Eight“ zu sehen ist. (az)

