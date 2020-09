vor 1 Min.

Gegenstände im Wert von 3200 Euro aus Auto gestohlen: Polizei ermittelt Täter

Nachdem Mitte Juni ein Auto in Neu-Ulm aufgebrochen wurde, hat die Polizei jetzt den mutmaßlichen Täter ermittelt. Der 25-Jährige ist polizeibekannt.

Nachdem in Neu-Ulm Mitte Juni ein Auto aufgebrochen und daraus Wertgegenstände im Wert von etwa 3.235 Euro gestohlen wurden, hat die Polizei jetzt den mutmaßlichen Täter über einen DNA-Treffer ermittelt. Die Ermittlungen gegen den 25-Jährigen dauern an.



Demnach wurde am frühen Freitagmorgen, des 19. Juni 2020, gegen 1.30 Uhr der Pkw-Aufbruch im Biberkopfweg durch die Neu-Ulmer Polizei aufgenommen und weiter bearbeitet. Durch die damals bei der Tatortarbeit gesicherten Spuren konnte im Nachgang über einen DNA-Treffer ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen amtsbekannten 25-jährigen Mann aus Ulm, dessen Wohnung am Donnerstag zusammen mit Kräften des Polizeipräsidiums Ulm sowie einem Hundeführer des Polizeipräsidiums Schwaben Nord durchsucht wurde.

Bei der Durchsuchung konnte jedoch keine Tatbeute des besagten Pkw-Aufbruch aufgefunden werden. Die Ermittlungen gegen den 25-Jährigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug dauern an.

