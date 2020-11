vor 16 Min.

Gegenverkehr übersehen: 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Ulm

Bei einem Unfall in Ulm ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden von 10.000 Euro.

Zu einem Unfall ist es am Dienstag auf der Wiblinger Allee in Ulm gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 34-Jähriger gegen 17.30 Uhr in der Wiblinger Allee und bog nach links in die Steinbeißstraße ab. Eine 56-Jährige kam entgegen und fuhr mit ihrem Dacia in Richtung Wiblingen. Sie konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem abbiegenden Opel zusammen.

Der Dacia kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam an einem im Einmündungsbereich der Steinbeißstraße wartenden VW zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die 56-Jährige leichte Verletzungen. Der Opel und Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (az)

