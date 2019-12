vor 33 Min.

Geht Ulm bald das Geld aus?

Der Wirtschaft geht es wohl bald schlechter und die Stadt gibt dreimal so viel aus wie sie einnimmt, warnt der Oberbürgermeister. Einer sieht darin eine Chance.

Von Sebastian Mayr

Dass der Finanzbürgermeister die Ulmer Stadträte vor zu großzügigen Ausgaben warnt, gehört zu seinem Handwerk. Und doch häufen sich die Anzeichen, dass Martin Bendels Mantra stimmt: „Die fetten Jahre sind vorbei. Bendel hat diesen Satz und ähnliche Sätze schon in den vergangenen Jahren gesagt. Trotzdem stiegen die Einnahmen der Stadt – und die Ausgaben stiegen noch viel stärker. Inzwischen warnt Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Wir geben dreimal mehr aus als wir einnehmen.“ Czisch war Bendels Vorgänger als Finanzbürgermeister, auch für ihn gehört die Warnung gewissermaßen zur Routine. Doch während Czisch in der jüngeren Vergangenheit nur das vage Risiko ansprechen konnte, dass es beispielsweise den prosperierenden Automobilzulieferern in Ulm durch die Diesel-Krise bald schlechter gehen könnte, sprach in der letzten Sitzung des Gemeinderats im Jahr 2022 von ganz konkreten Frühindikatoren. Er forderte, die Stadt müsse verstärkt andere Projekte in den Blick nehmen, Wirtschaftsförderung betreiben und den Strukturwandel vorantreiben: „Dort wird das Geld verdient, das wir hier am Tisch ausgegeben“, sagte er über die Unternehmen in der Stadt. Czisch nannte als Beispiel den abermals erweiterten Science Park auf dem Eselsberg, wo sich Firmen mit innovativen Ansätzen niederlassen.

Lesen Sie auch: Ulm gibt fast eine Million Euro für neue Radwege aus

Dass die städtischen Einnahmen seit zehn Jahren steigen bedeute nicht, dass diese Entwicklung immer so bleibe, warnte Czisch in der Sitzung des Gemeinderats. FDP-Mann Erik Wischmann wurde noch deutlicher. Er sprach von schwarzen Wolken am Horizont an und prangerte die Versuche an, eigene Pläne an der festgelegten Prioritätenliste vorbei voranzutreiben. „Da geht es zu wie beim Schlussverkauf und jeder hat Angst, mit seinem Wunschprojekt zu kurz zu kommen“, ätzte der Stadtrat. Wischmann nannte zwei der warnenden Frühindikatoren ganz konkret: Die Anmeldung von Kurzarbeit und die sinkende Investitionsbereitschaft der Unternehmen. FWG-Fraktionschef Reinhold Eichhorn schlug in eine ähnliche Kerbe und berichtete, dass einige große Firmen Personal reduzierten.

Ulm: Firmen melden Kurzarbeit an

Eine weitere Strategie der Firmen könnte der Stadt Ulm finanziell wehtun: „So wissen wir zum Beispiel nicht, inwieweit Firmen bewusst überhöhte Gewerbesteuervorauszahlungen geleistet haben, die sie samt Zinsen wieder zurückfordern können“, führte Wischmann aus. Bei der Bank müssen die Unternehmen oft Strafzinsen zahlen, von Stadt bekommen sie zu viel gezahlte Steuern zurück – samt sechs Prozent Zinsen. „Eine bessere Geldanlage lässt sich momentan kaum finden“, sagte Wischmann.

Für die Stadt Ulm wären bewusst zu hoch angesetzte Steuerzahlungen ein doppeltes Problem. Einerseits wegen der Zinsen, die an die Firmen ausbezahlt werden müssten. Andererseits wegen der Unsicherheit, wie viel Geld eigentlich am Ende eingeht – und wieder ausgegeben werden kann. Finanzbürgermeister Martin Bendel kalkuliert traditionell sehr vorsichtig und plante zuletzt stets mit geringeren Steuereinnahmen als die Stadt letztlich tatsächlich verbuchen konnte.

Doch nicht alle sehen in einer schlechteren wirtschaftlichen Lage nur düstere Aussichten für die Stadt Ulm. „Die prognostizierte Abschwächung der Konjunktur, wenn sie denn käme, bringt in unserem Fall überwiegend Gutes“, gab sich CDU/UfA-Fraktionsvorsitzender Thomas Kienle im Gemeinderat zuversichtlich: Die überfälligen Vorhaben der vergangenen Jahre könnten zügiger abgearbeitet werden, der Handwerker- und Personalmarkt entspanne sich und die Preisspirale bei den Projekte drehe sich nicht mehr weiter nach oben.

Auch interessant:

Themen folgen