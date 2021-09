Geislingen

Göppingen oder Alb-Donau-Kreis? Geislingen stimmt über Landkreis-Wechsel ab

Der Streit um die geplante Schließung einer Klinik ist so weit eskaliert, dass Geislingen den Landkreis wechseln möchte. Ob es so weit kommt? Die Menschen haben es bei einem Bürgerentscheid in der Hand.