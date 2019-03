16:37 Uhr

Geisterfahrer am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen

Die Autobahnpolizei Günzburg sucht zeugen zu einem Falschfahrer am Sonntagnachmittag am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen.

Der Autobahnpolizei Günzburg ist am Sonntag gegen 15 Uhr ein Falschfahrer am Autobahnkreuz Ulm-Elchingen gemeldet worden. Jetzt bitten die Beamte um Hinweise.

Laut einem Zeugen fuhr das Auto – ein blauer Skoda Octavia – am Sonntag an der Überleitung von der A8 in Fahrtrichtung München auf die A7 in Fahrtrichtung Füssen entgegen der Fahrtrichtung. Der Wagen habe ein rumänisches Kennzeichen gehabt, die Fahrerin eine Sonnenbrille getragen.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte nur durch ein geschicktes Ausweichmanöver einen Verkehrsunfall verhindern. Die Autobahnpolizei Günzburg sucht weitere Zeugen, die ebenfalls gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrzeug geben können. Hinweise unter Telefon 08221/919311. (az)

