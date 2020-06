vor 49 Min.

Geldsorgen wegen Corona-Krise: Die Tiere im Ulmer Zoo dürfen bleiben

Plus Anderen Tiergärten geht das Geld aus, weil zu wenige Besucher kommen. Stefanie Kießling, Zoodirektorin im Aquarium in Ulm, versteht den Ärger ihrer Kollegen.

Von Sebastian Mayr

Wenn es schlecht laufe, müsse der Münchner Tierpark Hellabrunn im September seine Löwen verkaufen. Mit dieser Warnung hat Zoodirektor Rasem Baban vor Kurzem großes Aufsehen hervorgerufen. Denn wegen der Besucher-Einschränkungen mache die Einrichtung etwa 35.000 Euro Minus pro Tag. Irgendwann, warnt Baban, sei Hellabrunn bankrott. Dieses Risiko droht dem Ulmer Zoo nicht. Doch Zoodirektorin Stefanie Kießling versteht den Ärger ihres Münchner Kollegen.

Das Aquarium sei ein städtischer Betrieb, sagt Kießling. Der Zuschussbedarf werde hingenommen. Die Einnahmen aus Ticketverkäufen, so die Biologin, haben in den vergangenen Jahren 30 Prozent des Budgets ausgemacht. Diese Quote werde man diesmal nicht erreichen. Kießling gibt ein Beispiel: Im April 2019 seien 23.000 Besucher gekommen, im April 2020 null. Welche Folgen das für den Ulmer Tiergarten hat, stehe noch nicht fest. Doch Kießling geht davon aus, dass der Zoo sparen muss – allerdings nicht zulasten der Tiere oder der Mitarbeiter.

Aquarium Ulm: Keine Existenzsorgen im Ulmer Tiergarten

Der Münchner Zoodirektor und seine Augsburger Kollegin Barbara Jantschke hatten sich angesichts voller Parks und Wiesen auch über die strengen Regeln im Freien beschwert. Mehr Besucher seien unbedenklich. In Ulm, sagt Kießling, sei die Lage anders. „Unsere Hauptattraktionen sind in den Gebäuden. Die kann man nicht einfach schließen.“ Deswegen lassen die Ulmer sogar weniger Besucher in den Zoo als erlaubt. Denn bei Regen muss drinnen genügend Platz für alle sein. Doch auch Kießling sagt: „Ich bin froh, wenn die Besucherzahlen weiter erhöht werden können.“ Wer das Aquarium besuchen will, hat inzwischen etwas mehr Freiheiten. Weil die Telefonleitungen oft überlastet waren, können Besuchszeiten inzwischen im Internet reserviert werden. Und die Zeitfenster sind weniger starr als zu Beginn der Wiederöffnung.

Ganz große Sorgen muss sich im Übrigen auch der Zoo Hellabrunn nicht machen. „Die Stadt lässt doch den Tierpark nicht bankrottgehen“, hat Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl der Süddeutschen Zeitung gesagt.

