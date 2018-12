10:02 Uhr

Gemalte Götterdämmerung in Ulm

Beim Kunstverein zeigt die Düsseldorfer Malerin Yvonne van Acht ihren Blick auf die alten Griechen. Dieser ist grellbunt, bietet jedoch wenig Erhellendes für die Gegenwart.

Von Marcus Golling

Es ist ja nicht so, dass die alten Griechen ihren Göttern alles durchgehen ließen. Im Gegenteil: Der Atheismus und religiöse Skeptizismus der Gegenwart hat seine Wurzeln in der Philosophie der Antike. Schon Xenophanes sah die Götterwelt jedes Volkes nur als Projektion der jeweils eigenen Eigenschaften und Vorstellungen. Und Sokrates empfand die Beschäftigung mit den vermeintlichen Überwesen als überflüssig, solange der Mensch noch nicht einmal sich selbst erkennen und verstehen könne. Nun leistet auch die Düsseldorfer Malerin Yvonne van Acht ihren Beitrag zum komplizierten Verhältnis: „Zwischen Göttern und Menschen – Trojas Transzendenz“ heißt ihre Ausstellung, die bis 6. Januar 2019 beim Kunstverein Ulm zu sehen ist.

Yvonne van Acht studierte in Maastricht und Essen

Die gebürtige Sächsin van Acht, die an den Kunstakademien in Maastricht und Essen studierte, hat es mit Heldengeschichten. Seit Jahren beschäftigt sie sich künstlerisch mit den großen Gestalten aus Religion, Mythologie und Geschichte, interessiert sich dazu für Mystik und Geheimwissenschaften. So bevölkerten in der Vergangenheit unter anderem Parzival, Laokoon und die Gottesmutter Maria ihre Bilder, die manchmal wie Illustrationen für Fantasy-Bücher wirken. Was kein Wunder ist, denn die 43-Jährige schreibt selbst welche.

Die Idee für „Zwischen Göttern und Menschen“ – eine Werkreihe, die nach Angaben des Kunstvereins im Laufe des Jahres speziell für Ulm entstanden ist – kam van Acht allerdings bei der Lektüre eines rund 2500 Jahre alten und ungleich wichtigeren Werkes: Der „Ilias“ von Homer, jenes Epos, dem wir nicht nur die Geschichten vom trojanischen Krieg verdanken, sondern auch das Wissen darüber, dass es bei den Göttern auf dem Olymp gewaltig gemenschelt und vor allem geunmenschelt hat. Doch van Acht interessiert etwas anderes: „Mythen spiegeln unglaublich viel Weisheit und Erfahrung wieder“, findet sie. Ihr geht es um die Verbindung zum Jetzt. Jeder Gott sei eine Metapher für etwas, und daran, dass die normalen Menschen denen da oben ausgeliefert seien, habe sich nichts geändert.

Welche politischen Ansichten van Acht vertritt, darüber gibt die Schau, die nicht von Kunstvereins-Ausstellungsleiterin Katharina Ritter kuratiert wurde, sondern in Zusammenarbeit mit der Galerie der Künstlerin entstand, keine Auskunft. Im Vordergrund steht die farbstarke, durchaus plakative Kunst. Van Acht arbeitet vor allem mit Acryl und Ölpastellkreide, was ihr ein schnelles und expressives Gestalten ermöglicht. Die Komposition, so sagt sie, ergebe sich während des Malprozesses. Noch intuitiver arbeite sie bei Zeichnungen, von denen ebenfalls einige im Schuhhaussaal zu sehen sind. „Sie sind wie Blaupausen von meinem Innersten. Eine Zeichnung lügt nicht, sie ist sofort da.“

Die Bilder sind figuratives Schlachtengetümmel in grellen Farben

Yvonne van Achts Bilder haben nichts Intellektuelles oder Konzeptionelles: Sie sind figuratives Schlachtengetümmel in grellen Farben. Da winden sich Menschen in Trauer um einen Toten, während von den Händen der Götter Blut auf die Köpfe der Menge tropft. Da lodern unten die Flammen der Zerstörung, während Zeus darüber ungerührt seine Weinschale zum Trank erhebt. Und auf einem Bild stehen gar ein paar Schafe für den Herdentrieb des Menschen. Es ist Kunst, die sich schnell erschließt, in ihrer einfachen Symbolik aber auch wenig differenziert ist. Das gilt auch für die ebenfalls großformatigen Heldenporträts mit Titeln wie „Mut“ oder „Macht“, bei denen die Köpfe von vielen kleinen Gesichtern umringt sind. „Jeder Mensch ist ein Held, wenn er sich auf den Weg macht, seine Aufgabe zu erfüllen“, sagt die Künstlerin. Es klingt wie die Botschaft eines Fantasy-Romans.

„Zwischen Göttern und Menschen“ mag ein durchaus kreatives Spiel mit der griechischen Mythologie sein, den Anspruch einer Transzendenz löst die Ausstellung nicht ein. Am Ende geht es einem als Betrachter wie vielen Griechen: Man wundert sich über die Götter – und erkennt, dass sie mit dem eigenen Leben wenig zu tun haben.

Samstag/Sonntag 11 bis 17 Uhr, Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

