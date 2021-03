vor 8 Min.

Gemeinde Holzheim weitet Tempo-30-Zonen deutlich aus

Plus Eigentlich sollte Tempo 30 nur in der neuen Dorfmitte in Holzheim eingeführt werden. Doch jetzt müssen Autofahrer auch anderswo auf die Bremse treten.

Von Willi Baur

Mit Ausnahme der Durchgangsstraßen sollen in beiden Ortsteilen flächendeckende Tempo-30-Zonen ausgewiesen werden. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch ohne nennenswerte Diskussion auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig beschlossen. „Als konsequente Weiterführung der bestehenden Bestrebungen, die Geschwindigkeit des Verkehrs in Wohngebieten zu reduzieren“, hieß es dazu in der Vorlage.

Ortstermin mit der Polizeiinspektion Weißenhorn

Den Impuls dazu hat Bürgermeister Thomas Hartmann zufolge ein Antrag von Gemeinderätin Dagmar Sokol-Prötzel (Grüne) gegeben, im Bereich der neu gestalteten Holzheimer Dorfmitte ein entsprechendes Tempolimit zu verfügen. „Im Anschluss an einen gemeinsamen Ortstermin mit der Polizeiinspektion Weißenhorn haben wir uns entschlossen, eine 30er-Zone auch für den gesamten Bereich westlich der Steinheimer Straße und nördlich der Hauptstraße vorzuschlagen“, beschrieb der Rathauschef die Überlegungen. Schließlich gelte diese Regelung schon jetzt für drei Viertel des Kernorts, daher sei eine einheitliche Handhabung sinnvoll.

Die Ulmer Straße bleibt von dem Tempolimit ausgenommen

Sie sei aber auch sachlich angebracht, weil sie weitgehend Wohngebiete und allgemein zugängliche Bereiche betreffe, den Dorfplatz und die Sportanlagen am nördlichen Ortsrand etwa, erläuterte Simon Steger vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft. „Und nachdem sich auch Neuhausen tendenziell zum reinen Wohngebiet entwickelt, wäre eine Temporeduzierung hier ebenfalls nur logisch“, plädierte Hartmann für eine einheitliche Regelung. Die Ulmer Straße bleibe davon allerdings ebenso ausgenommen wie in Holzheim die Hauptverkehrsachsen.

Mehrere Ratsmitglieder begrüßten den Vorschlag ausdrücklich, Zweiter Bürgermeister Michael Kling ( CSU/Dorfgemeinschaft) rätselte in diesem Zusammenhang nur über „die Gründe für den plötzlichen Sinneswandel“: Seit 25 Jahren habe man das Thema im Gremium diskutiert und mehrere Anläufe zur Umsetzung versucht, wunderte sich Kling, „und jetzt soll es funktionieren?“.

Tempo 20 auf dem Dorfplatz geht der Gemeinde zu weit

Die Frage sei berechtigt, „aber nicht pauschal zu beantworten“, meinte der Bürgermeister. Vorerst nicht weiterverfolgen will das Gremium eine Anregung von Gemeinderat Jörg Jehle, im Bereich des Dorfplatzes das Tempo noch stärker zu reduzieren, mittels einer Tempo-20-Zone etwa. Davon hatte Bauamtsleiter Alexander Gehr aus verschiedenen Gründen abgeraten.

Skeptisch beurteilt wurde ferner der Wunsch von Alexandra Seeburger (CSU/DG), die sich für ein Tempolimit auch zwischen dem Brühlweg und dem Ortsrand Holzheims ausgesprochen und dies mit der starken Nutzung durch Schulkinder begründet hatte. „Tempo 30 auf der ganzen Länge kann ich mir nicht wirklich vorstellen“, meinte Bürgermeister Hartmann, „vielleicht wären hier 50 Stundenkilometer sinnvoll“, befand sein Stellvertreter Kling. Eine mögliche Lösung soll nun das Bauamt prüfen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen