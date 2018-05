19.05.2018

Gemeinden haben nun ein neues Logo

Die VG Pfaffenhofen feiert ihr Jubiläum

Beifall für das neue Logo der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen: Beim Holzheimer Gemeinderat jedenfalls ist das Werk des Weißenhorner Grafikers Norbert Riggenmann in der jüngsten Sitzung auf breite Zustimmung gestoßen. Bürgermeisterin Ursula Brauchle hatte das Logo in Verbindung mit dem gesamten visuellen Erscheinungsbild dem Gremium vorgestellt. Riggenmann hat die Elemente anlässlich des VG-Jubiläums in Abstimmung mit den Verantwortlichen beider Kommunen entwickelt.

Das markante Logo beinhaltet die heraldischen Wappen der beteiligten Gemeinden, den Schriftzug und eine Farbwelle aus vier sich verjüngenden Teilen. Sie sollen den gemeinsamen „Strang“ symbolisieren, der beide Partner verbindet. Dabei enden die anfangs gebündelten Linien getrennt, um die Eigenständigkeit der Kommunen zu betonen.

Auch die Farben sind bewusst gewählt: Grün und Rot nehmen die Wappenfarben Pfaffenhofens und Holzheims auf, das helle „bayerische Blau“ dient als verbindendes Element. (pth)

