Gemeinderat Pfaffenhofen: Er vertritt jetzt die Anliegen der Raunertshofener

Plus Der Marktgemeinderat in Pfaffenhofen hat mit Peter Schmid als Ortssprecher für Raunertshofen ein neues Mitglied bekommen.

Von Sophia Huber

Da waren es auf einmal 22: Der Marktgemeinderat in Pfaffenhofen hat mit Peter Schmid ein neues Mitglied bekommen. Vor wenigen Wochen wurde Schmid als Ortssprecher für Raunertshofen gewählt. Der 45-Jährige hatte bereits im Mai eine Unterschriftenaktion für eine Ortssprecherwahl initiiert und reichte die Liste bei der Gemeindeverwaltung ein.

Wegen der Infektionsschutzrichtlinien konnte die Versammlung bis dato jedoch nicht ordentlich einberufen werden, berichtete Bürgermeister Sebastian Sparwasser in der vergangenen Marktgemeinderatssitzung. Erst durch einen Grundsatzentscheid des Innenministeriums sei die Einberufung möglich geworden. Bei den Wahlen entfielen 19 von 21 möglichen Stimmen auf Peter Schmid, der als stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Raunertshofen aktiv ist. Insgesamt waren laut der Marktgemeinde 74 Raunertshofener Bürger zur Wahl aufgerufen.

Schmid lebt seit zwölf Jahren wieder in Raunertshofen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der 45-jährige Familienvater arbeitet als Fertigungsmeister bei Evobus in Neu-Ulm. Seit 2014 ist Schmid Mitglied bei der CSU. Bei der Kommunalwahl im März ließ er sich für den Ortsverein aufstellen, für den Einzug in den Gemeinderat reichte es damals allerdings nicht.

Die Rechtsgrundlage für eine Ortssprecherwahl ist die Bayerische Gemeindeordnung. Danach können Gemeindeteile, die bis zur Gebietsreform am 18. Januar 1952 eigenständig waren und die nicht im Gemeinderat vertreten sind, aus ihrer Mitte Ortssprecher wählen. Raunertshofen wurde zusammen mit Beuren, Kadeltshofen, Niederhausen und Roth 1978 eingemeindet. Als Ortssprecher kann man in allen Sitzungen des Gemeinderats mitdiskutieren, beraten und auch Anträge stellen. Ein Stimmrecht hat das 22. Ratsmitglied in Pfaffenhofen allerdings nicht.

