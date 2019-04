06:00 Uhr

"Gemeinsam Genießen": Sie kochen für immer mehr Gäste

Die Ehrenamtlichen von „Gemeinsam Genießen“ servieren Bedürftigen in Neu-Ulm zweimal im Monat ein Drei-Gänge-Menü. Bei dem Projekt hat sich viel getan.

Von Ariane Attrodt

Hühnerbouillon mit Nudeln, danach Schweinefilet im Blätterteig mit Erbsen und Kroketten und zum Schluss Biskuit-Osterlämmer: Was sich liest, wie die Speisekarte eines Restaurants, kam gestern im Saal der Petruskirche auf den Tisch – und war für die Gäste vollkommen kostenlos. Denn hier servierte das Team von „Gemeinsam Genießen“. Zweimal im Monat laden hier Ehrenamtliche Bedürftige ein – und haben dabei wachsenden Erfolg.

Vor etwa eineinhalb Jahren hat Tosca-Michaela Szmrecsanyi mit anderen Freiwilligen das Projekt „Gemeinsam Genießen“ ins Leben gerufen. Wie berichtet, wurde das Essen zunächst im Imbiss Rojava in der Neu-Ulmer Bahnhofsstraße serviert (Lesen Sie hier unseren Bericht von damals). Szmrecsanyi hat in ihrer Funktion als Flüchtlingshelferin aber schon lange Kontakt zur Petrusgemeinde – und lernte so auch Gisela Altschäffl kennen. Dass „Gemeinsam Genießen“ nun seit über einem Jahr schon im Saal der Petruskirche stattfindet, habe sich einfach so ergeben, erzählt Szmrecsanyi.

Projekt "Gemeinsam Genießen": Ehrenamtliche kochen für Bedürftige

Sie und die anderen Ehrenamtlichen freuen sich über die besseren Möglichkeiten: Es gibt eine lange Küchenzeile – und vor allem richtig viel Platz. „Es ist die perfekte Infrastruktur“, so Szmrecsanyi. Und auch mit dem Kochen sei es jetzt einfacher. „Wir haben überhaupt nicht vermutet, dass wir mal solche Möglichkeiten haben“, sagt die 71-Jährige und fügt hinzu: „Der liebe Gott war dahinter her, dass es sich so ergeben hat.“

Aufgetischt wird immer am 22. und 28. eines Monats. „Es ist schon sehr selten, dass ein Termin auf Ostern fällt“, sagt Szmrecsanyi. Verschieben kam für die Gruppe aber nie infrage, wie Altschäffl erklärt: „Wir können die Leute ja auch nicht erreichen, die haben ja zum Beispiel auch keine Zeitung.“

Mittlerweile entsteht bei den Gästen eine richtige Gemeinschaft

Zwischen sechs bis acht Helfer sind jedes Mal da – und eine weit angewachsene Zahl an Gästen. Vergangenes Mal waren es 68 Menschen. Szmrecsanyi staune immer wieder, wie hungrig die Menschen seien. „Viele sind auch einfach froh, wenn sie sich ins Warme setzen können.“ Die meisten der Gäste kommen überpünktlich: Schon um 10.30 Uhr sind die ersten da – dabei wird erst um 12 Uhr, nach einer kurzen Andacht, serviert. „Es steht immer etwas zum Knabbern auf dem Tisch, damit sie nicht mit ganz knurrenden Mägen da sitzen“, berichtet Szmrecsanyi.

Mittlerweile werde die Gruppe auch immer mehr zu einer Gemeinschaft, was die 71-Jährige besonders freut. Denn ihr ist es wichtig, die Menschen nicht einfach nur „abzufüttern“, sondern auch, dass die Gäste das Beisammensein und das Essen genießen. „Sie empfinden das als Highlight.“ Viele Besucher haben schon ihren Stammplatz, oder putzen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz besonders für das Essen heraus.

Mehr Besucher als jetzt können die Ehrenamtlichen nicht mehr bedienen

Grundsätzlich hat sich die Zahl der Gäste auf 60 bis 70 eingependelt. „Mehr geht auch eigentlich nicht“, sagt Szmrecsanyi. Denn auch, wenn der Herd in der Teeküche schon etwas breiter ist als in der handelsüblichen Küche zu Hause: „Dann geht auch das Fleisch gar nicht mehr ins Rohr.“ „Letztes Mal haben wir im Suppentopf zum Schluss keinen Löffel mehr zusammengebracht“, erzählt Altschäffl. „Es häufiger zu veranstalten, würde aber alle unsere Kräfte übersteigen“, erklärt Szmrecsanyi. Wenn sie und die anderen Helfer gegen 15 Uhr mit allem fertig sind und nach Hause gehen, sind sie erschöpft. Aber: „Das Beglückende für uns ist, zu sehen, wie die Leute sich immer darauf freuen“, sagt Szmrecsanyi. Auch Altschäffl betont: „Wenn ich daheim bin denke ich: ,Du hast wirklich etwas Sinnvolles gemacht.‘“

So können Sie das Projekt unterstützen:

Wer Interesse hat, ehrenamtlich mitzuhelfen, kann sich bei Tosca-Michaela Szmrecsanyi unter der Telefonnummer 07307/22 921 oder bei Gisela Altschäffl unter der Telefonnummer 0731/76 422 melden.



Es gibt ein Spendenkonto: IBAN: DE 82 7305 00 00 0441 6077 36, Kontoinhaberin: Tosca-Michaela Szmrecsanyi „Gemeinsam Genießen“.

