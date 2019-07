07:00 Uhr

Generalmusikdirektor Timo Handschuh kehrt Ulm den Rücken

Der Generalmusikdirektor verkündet überraschend seinen Abschied nach zehn Jahren. Wie er seine Entscheidung begründet und was Intendant Kay Metzger dazu sagt.

Von Dagmar Hub

Ulm Die Nachricht kommt sehr überraschend: Timo Handschuh, seit der Spielzeit 2011/12 Generalmusikdirektor des Theaters Ulm, informierte am Montag die Ulmer Kulturbürgermeisterin Iris Mann und das Ulmer Philharmonische Orchester, dass er seinen Vertrag als Generalmusikdirektor des Theaters und des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm nicht über die Spielzeit 2020/2021 hinaus verlängern wird. Noch beim Antritt Kay Metzgers als Intendant des Theaters zu Beginn der Spielzeit 2018/19 war die Fortsetzung von Handschuhs Arbeit am Theater Ulm inmitten all der Neubesetzungen die allererste Personalie, die Kay Metzger festmachte. Timo Handschuhs zweiter Fünfjahresvertrag läuft zum Ende der Spielzeit 2020/21 aus.

Der Ulmer Intendant Kay Metzger ist traurig über die Entscheidung

Kay Metzger ist aufgrund seines sehr guten kollegialen Verhältnisses zu Handschuh traurig über die Entscheidung, sagte er, er respektiere aber den Entschluss Timo Handschuhs, auch wenn er den Weggang des 44-jährigen Generaldirektors bedaure, den er als sehr profunden Musiker schätze. Handschuh hatte das Philharmonische Orchester in einer Mitteilung wissen lassen, dass ihm die Entscheidung einer Umorientierung nicht leicht gefallen sei, dass aber sowohl für ihn selbst als auch für das Philharmonische Orchester neue künstlerische Impulse wichtig seien. „Er hat fürs Musiktheater tolle Arbeit geleistet“, lobte Metzger, und Handschuh verdiene Hochachtung.

Timo Handschuh leitete eine Vielzahl von Premieren in Ulm

Der in Lahr im Schwarzwald geborene GMD hatte in den vergangenen Jahren am Theater Ulm eine Vielzahl von Premieren von Musiktheaterwerken verschiedenster Epochen geleitet. Timo Handschuh selbst ist ein Fan der italienischen Romantik, der beispielsweise Giacomo Puccini zuzuordnen ist, und Puccinis Werken gehört Handschuhs besondere Zuneigung. Unvergessen wird die umjubelte Premiere von Puccinis „Il trittico“ mit Oxana Arkaeva als Suor Angelica und als Giorgietta im Jahr 2012 bleiben. Da Timo Handschuh aber auch der Moderne zugeneigt ist, leitete er – überregional beachtet – mit großem Erfolg 2017 Alban Bergs sinnliche Neutöner-Oper „Lulu“ mit Maria Rosendorfsky in der Titelrolle und bereits 2012 die Janacek-Oper „Die Sache Makropulos“ aus dem Jahr 1926.

Timo Handschuh, der bereits als 17-Jähriger ein eigenes Orchester gegründet hatte, hatte sich 2011 im Auswahlverfahren um die Nachfolge von GMD James Allen Gähres am Theater Ulm durchgesetzt. Er kam damals von der Staatsoper Stuttgart, wo er Kapellmeister gewesen war. Handschuhs musikalischer Hintergrund ist ein besonderer: Er absolvierte zunächst ein Kirchenmusikstudium an der Musikhochschule Stuttgart, an das er ein Kapellmeister-Studium anschloss. Handschuh betont stets, dass die Arbeit in beiden Bereichen den Horizont eines Musikers enorm erweitere und bereichere.

Aufgrund seines kirchenmusikalischen Interesses initiierte Timo Handschuh eine Zusammenarbeit zwischen dem Theater Ulm und dem Ulmer Münster, aus der beispielsweise – beginnend im Jahr 2012 – die Aufführung der großen Sinfonien Bruckners im Ulmer Münster und im CCU resultierte. Zudem komponiert Handschuh auch im kirchenmusikalischen Bereich, seine erste Messe wurde 2016 uraufgeführt – und wenn Not am Mann ist, sprang der Generalmusikdirektor in der Vergangenheit schon einmal als Organist für eine Hochzeit im Ulmer Münster ein. Über seine berufliche Zukunft ließ Timo Handschuh bislang nichts verlauten. Auch Kay Metzger sind Zukunftspläne des Generalmusikdirektors nicht bekannt. Ihm ist wichtig, jetzt zwei Jahre Zeit zu haben für die Suche nach einem Nachfolger für Handschuh. Timo Handschuh beendet zum Ende August 2019 auch sein Engagement beim Pforzheimer Südwestdeutschen Kammerorchester, dessen Künstlerischer Leiter er seit sechs Jahren war.

Absage Das Konzert „Acht Jahreszeiten“ des Südwestdeutschen Kammerorchesters unter Leitung von Timo Handschuh am Sonntag, 14. Juli, in der Klosterkirche Oberelchingen wurde vom Veranstalter abgesagt.

Lesen Sie hier mehr über das Theater Ulm:

Theater Ulm: Der nächste Umbruch steht bevor

Opernpremiere im Theater Ulm: Kein Erbarmen, nirgends

Was machen die früheren Mitarbeiter des Ulmer Theaters?

Themen Folgen