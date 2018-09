01.10.2018

Geniales Quartett in Pfaffenhofen

Die A-cappella-Band Delta Q reißt ihr Publikum beim „Brett im Schtoi“ in der Hermann-Köhl-Schule mit

Pfaffenhofen Delta Q ist ein Begriff der Thermodynamik. Dabei geht es um große Hitzefreisetzung. Ein durchaus passender Name also für die A-cappella-Band Delta Q mit den Tenören Thorsten Engels und Sebastian Hengst, Bass Sean Haefeli und Bariton Martin Lorenz. Mühelos holten die vier Sänger ihr zahlreiches Publikum in der Pfaffenhofener Hermann-Köhl-Schule ab, kredenzten einen mehr als zweistündigen, hochkarätigen Musikgenuss, locker und flott moderiert von den Mitgliedern des Ensembles.

Der Einstieg schon einmal ein Seelenöffner: Beethovens „Ode an die Freude“ wird mit Pep und Spaß an der Parodie durch alle Stile gejagt, erklingt als sonniger Reggae, als schmusige Jazznummer und als knackiger Rap. Ein Einstieg mit Tempo, Witz und sanglicher Klasse, ein Ausblick auf das Niveau der folgenden zwei Stunden, das sich auf höchster Stufe hielt, aber immer wieder die Tonlage wechselte, von überbordend heiter zu ernst und dramatisch.

Das aktuelle Programm „Wann, wenn nicht wir“ ließ keine Wünsche offen. Die Arrangements sind perfekt, die Choreografien sportlich, die Covernummern intelligente Hommagen ans Vorbild, manchmal auch wohltuend gegen den Strich. Das smarte A-cappella-Erlebnis lebt auch durch die eigenen Texte und Kompositionen. In der witzigen Nummer „Bart“ von Thorsten Engels geht es um die (vermeintliche) Ähnlichkeit des Sängers mit Comedian Otto. Er trage also, so der im witzigen Blues-Rhythmus servierte Text, den Bart nur, um nicht mit Holladahiti-Otto verwechselt zu werden; nun aber hielten ihn alle für Johnny Depp. Vollends in die 80er und noch früher gehts mit dem Zahlen-Medley, das alle Songs mit einer Zahl im Inhalt als Countdown rückwärts zählt, von „99 Luftballons“ über „Eight Days a Week“ zu „She’s the One“. Großer Applaus.

Delta Q mischt höchst raffiniert Stile und Zeiten, Popballaden treffen Musicalsongs, Celtic Rock auf Swing-Standards, Schlager umarmt Blues, Rumba und House gehen da gut zusammen. Die Vokalband holt die älteren Zuhörer mit gewitzten Zitaten aus beliebten Nummern der 60er bis 80er ab, packt für die Jüngeren Hip-Hop, Reggae und Soul obendrauf und verquirlt den Mix an mancher Schnittstelle mit Comedy-Einlagen und Anklängen anderer beliebter A-cappella-Gruppen.

Zwischendurch aber darf man von der vokalartistischen Tour de Force auch mal Atemholen – mit einer ganz innigen Fassung des alten Liedes „Es geht ein dunkler Wolk herein“, ein altes Volkslied, aufgezeichnet durch einen Seeoner Benediktinerpater. „Ein kleiner Koffer“ rührte Holocaust-Gedenken. Der Text stammt von Ilse Weber, die am 6. Oktober 1944 in der Gaskammer von Auschwitz umkam. Ihren Text vertonte zuerst Udo Lindenberg, Delta Q hat eine eigene, berührende Fassung geschaffen.

Ein Konzertabend erster Klasse war geboten, doch er endete – fast – mit einem großen Schrecken: Eine Frau im Publikum erlitt einen Kreislaufkollaps. Die Band reagierte geistesgegenwärtig – man verlagerte den Zugaben-Teil ins Foyer der Schule. Dort sang das Quartett unplugged und trumpfte noch einmal auf mit einem schmissigen Medley von TV-Serien-Titelmelodien – und „Falling Slowly“ in einer atemberaubend schönen Fassung. (flx)

