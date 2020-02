26.02.2020

Geocacher finden Drogen

Schatzsucher stoßen auf einen gefüllten Müllsack. Die Spuren führen zu jungem Mann

Einen GPS-Punkt gesucht und Drogen gefunden: Dies dürfte relativ selten vorkommen. Deswegen staunten zwei Männer in Senden auch nicht schlecht, als ihnen genau das passierte.

Die Männer waren als Geocacher im Ort unterwegs. Das ist eine Art Schnitzeljagd, bei der die Verstecke anhand geografischer Koordinaten im Internet veröffentlicht und von den Schatzsuchern mithilfe eines GPS-Geräts gesucht werden.

Ursprünglich hatten also die zwei GPS-Schatzsucher im Alter von 49 und 51 Jahren nach etwas anderem gesucht. Doch stattdessen stießen sie bereits Anfang Januar 2020 im Bereich einer Bahnunterführung in Senden auf einen Müllsack, der unter einer Brücke versteckt war. In diesem lag eine Plastikbox mit Marihuana. Ihren „Schatz“ übergaben die Männer der Polizei Senden, die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. Insgesamt wurden damals 150 Gramm Marihuana gefunden und sichergestellt. Die Spurenauswertung führte zu einem 26-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen aus der Region. Dessen Aufenthaltsort ist jedoch derzeit unbekannt. (az)

