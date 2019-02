28.02.2019

Geparkte Autos beschädigt

Gleich mehrere Unfallfluchten

Im Lauf des Dienstag sind bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm gleich mehrere Fälle von Fahrerflucht angezeigt worden. So wurde zum einen ein geparkter Wagen beschädigt, der in einem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Offenhausen abgestellt war. Die linke Fahrzeugseite wurde der Polizei zufolge durch Kratzer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Am vergangenen Samstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr wurde ein Auto, das auf dem Parkplatz am Muthenhölzle abgestellt war, beschädigt. Ein Unbekannter touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall Schätzungen zufolge auf rund 1000 Euro.

Die gleiche Schadenshöhe entstand, als am Dienstag – zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr – ein Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Leipheimer Straße angefahren wurde. Ebenfalls am Dienstag, zwischen 5.15 Uhr und 5.30 Uhr wurde ein geparktes Auto in der Straße „An der kleinen Donau“ angefahren. Hier beläuft sich die Schadenshöhe auf etwa 3000 Euro.

In allen vier Fällen verließen die Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt. (az)

