15:00 Uhr

Geplantes Bauprojekt: Parkplatznot an der „Oberen Mühlau“?

Elchinger Gemeinderat lockert für die geplanten Sozialwohnungen an der "Oberen Mühlau" in Oberelchingen die Stellplatzverordnung.

Von Andreas Brücken

Haben Menschen, die in Sozialwohnungen leben, weniger Autos oder soll auch bei finanziell schwächeren Bürgern von ein- bis zwei Fahrzeugen je Haushalt ausgegangen werden? Diese Frage beschäftigt bereits seit einiger Zeit die Mitglieder des Elchinger Gemeinderats bei der Planung der Wohnanlage im Gewerbegebiet Unterelchingen. Wie berichtet, müssten für jede der 18 Wohneinheiten auf dem Grundstück an der Kreuzung Am Seegraben und Weißinger Straße laut gemeindeeigener Satzung zwei Parkplätze eingeplant werden. Um den Kostenrahmen des sozialen Wohnbauprojektes gering zu halten, schlugen die Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung aber vor, die geforderte Anzahl von zwei auf einen Stellplatz herabzusetzen. Dieser Änderung stimmte am Ende die Mehrheit des Gemeinderats zu. Doch gleich darauf hagelte es Kritik von den Anwohnern, die eine Verschlimmerung der aus ihrer Sicht bereits jetzt angespannten Parkplatzsituation befürchten. Deswegen kam das Thema nun noch einmal auf die Tagesordnung des Rats.

Reinhard Rothermund (Elchinger Umweltliste) vermutete dennoch, dass sich die zukünftigen Bewohner nicht in jedem Fall ein Auto leisten könnten. Statt das Geld in Parkplätze zu investieren, sollten die Kosten des Sozialprojektes klein gehalten werden. Karl Mayer (CSU) erklärte, dass der soziale Wohnungsbau auch kostengünstiger Lösungen bedürfe: „Eine Tiefgarage ist da nicht drin.“ Er schlug deshalb vor, den Maßstab für die geforderten Stellplätze nicht an der Wohnungszahl, sondern an den Quadratmetern festzulegen: „Je größer die Wohnung, desto mehr Autos sind zu erwarten.“ Ähnlich sah es auch Rudolf Niedermeier (Freie Wähler), der die Situation an der Heerstraße schilderte, wo mit einem Parkplatz je Wohneinheit keine Probleme entstanden seien.

In der "Oberen Mühlau" soll der soziale Wohnbau vorangetrieben werden

Für Achim Götz (CSU) sei die Herabsetzung eine „Milchmädchenrechnung“: Man solle nicht glauben, dass Menschen mit geringerem Einkommen keinen Besuch haben oder auf ein Auto verzichten können, wenn sie etwa zur Arbeit fahren müssen. Achim Willbold von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen erinnerte daran, dass allen anderen Bürgern im Umfeld die üblichen zwei Parkplätze auferlegt wurden und es dort trotzdem oft eng auf der Straße würde. Doch ginge es schlussendlich um drei Parkplätze mehr oder weniger, die das Bauprojekt nicht scheitern lassen würden, erklärte Willbold weiter.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb zog den Vergleich mit der Nachbargemeinde Nersingen, wo sogar nur eine halber Parkplatz je Wohneinheit gefordert würde. Der Geschäftsführer der Nuwog, Andreas Heipp, der bei der Sitzung den Entwurf zur Wohnanlage vorstellte, erklärte, dass in Neu-Ulm nicht selten den Mietern Parkplätze in Rechnung gestellt würden, für die es keinen Bedarf gibt: „Wahrscheinlich wird weniger als ein Stellplatz je Wohnung gebraucht.“ Doch sei es gleichzeitig kein Problem, die geforderten 1,2 Plätze je Wohneinheit in der Planung zu berücksichtigen. Letztlich stimmten neun von 15 Räten für den Schlüssel von 1,2 Stellplätzen pro Wohnung.

Das könnte Sie auch interessieren: