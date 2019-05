vor 36 Min.

Gerangel in Neu-Ulm zwischen Autofahrer und Paketzusteller

Die Polizei ermittelt nach einem handfesten Streit zwischen einem Paketboten und einem Autofahrer in Neu-Ulm.

Weil ein Paketzusteller sein Fahrzeug auf der Straße abstellte, wurde ein Autofahrer in Neu-Ulm sauer. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in der Neu-Ulmer Innenstadt. Laut Polizei zeigte sich ein 62-jähriger Autofahrer sehr erbost darüber, dass ein Paketzusteller seinen Lieferwagen in der Fahrbahnmitte abstellte, während er ein Paket zustellte. Da der Autofahrer dementsprechend zum Warten gezwungen war, stellte er den Kurierfahrer zur Rede. Das Streitgespräch wurde hitzig – es kam nach Angaben der Polizei zu gegenseitigen Beleidigungen und leichten körperlichen Übergriffen. Gegen die Beteiligten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (az)

